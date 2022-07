Szef Netflixa: klasyczna telewizja niebawem przestanie istnieć

A to ciekawe.

Czy zainteresowanie telewizją faktycznie spadnie?





Podczas prezentowania sprawozdania za drugi kwartał 2022 roku, szef Netflixa Reed Hastings podzielił się ciekawymi wnioskami. Według Hastingsa, klasyczna, linearna telewizja przestanie istnieć w ciągu od 5 do 10 lat.Tego typu stwierdzenie padło zaraz po tym, jak Netflix przyznał się, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy z platformy odeszło ponad milion klientów. A to nie koniec problemów giganta streamingu.Choć bardzo odważne, to przemyślenia Hastingsa na temat klasycznej, linearnej telewizji raczej nie są szokujące. Od dłuższego czasu na rynku można zauważyć spadek zainteresowania tego typu usługą - na rzecz serwisów streamingów. Ciężko żeby było inaczej. Dziś. Chyba nie znam osoby, która posiadałaby dostęp do nich wszystkich.