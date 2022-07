Canal+ przejął pirackie serwisy. Korzystałeś? Masz się czego bać

Auć.



Canal+ Polska przejął trzy znane pirackie serwisy i... umieścił na nich reklamę swoich usług. Serwisy rapidu.net, darkw.pl i freshfile.pl nie działają, bo zostały zamknięte. Nielegalne VOD bezprawnie udostępniały internautom seriale i filmy chronione prawami autorskimi. Ich administrator musi zapłacić odszkodowanie, a Polscy internauci wcześniej z nich korzystający nie mogą spać spokojnie.



Canal+ zamyka pirackie serwisy

Administrator serwisów rapidu.net, darkw.pl oraz freshfile.pl zawarł z Canal+ porozumienie i przekazał Canal+ Polska wspomniane domeny. Ponadto zapłaci za naruszenia praw autorskich. W wyżej wymienionych serwisach wykryto ponad 240 tysięcy nielegalnych plików z filmami, serialami oraz innymi materiałami audiowizualnymi. Polacy je nie tylko pobierali, ale też udostępniali.



Akcja będąca sukcesem Sekcji dw. z Piractwem CANAL+ Polska S.A. to efekt wielu lat obserwacji. Podobno serwisy były pod lupą już od stycznia 2019 roku ze względu na korzystanie z wielu utworów, do których prawo miał właśnie Canal+.



