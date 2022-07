Play z nielimitowanym Internetem domowym 5G i 4G. T-Mobile nie ma już na niego monopolu

Dla użytkowników, którzy nie mają możliwości na podłączenie się do sieci światłowodowej lub innej dość szybkiej przewodowej, zwykle pozostaje tylko klasyczny miedziany kabel telefoniczny o niewygórowanych parametrach lub Internet od usługodawców telefonii komórkowej (ewentualnie w niektórych rejonach klasyczne łącze radiowe). Co więcej, w niektórych lokacjach (choć to raczej sporadyczne przypadki) nie ma żadnych kabli i pozostaje tylko technologia 4G czy 5G. Jej plus jest taki, że zazwyczaj jest zauważalnie szybsza od najbardziej podstawowych usług ADSL świadczonych na starych miedzianych przewodach, ale wiąże się w większości przypadków z limitami danych.



Przez ostatnie lata tylko sieć T-Mobile miała na polskim rynku ofertę z nielimitowanym domowym Internetem komórkowym, choć z pewną przerwą czasowym i wycofaniem tego pakietu. Jednak w tym tygodniu do bezpośredniej rywalizacji w tym segmencie rynku weszła też sieć Play z Net Box Unlimited i Net Box Unlimited 5G.



Net Box Unlimited i Net Box Unlimited 5G, czyli szybki Internet 4G i 5G w Play bez żadnych limitów

W obu przypadkach operator nie ma limitów ani w kwestii maksymalnej prędkości (nie licząc tych technicznych w kwestii działania sieci), ani w możliwych do pobrania pakietów danych. Jedynymi różnicami dla ofert Play Net Box Unlimited i Play Net Box Unlimited 5G są możliwość korzystania także z sieci typu 5G w przypadku droższego pakietu i inny sprzęt, który otrzymujemy do użyczenia w czasie trwania abonamentu. Ceny kształtują się odpowiednio jako 120 złotych i 150 złotych na miesiąc przez dwa lata (uwzględniając już standardowy rabaty 10 zł za e-fakturę, terminowe płatności i zgody marketingowe). Jeśli ma się już inny abonament w Play, to finalnie rachunki można obciąć do 110 złotych lub 140 złotych.



Dwie nowe oferty Play z domowym nielimitowanym komórkowym Internetem / Foto: Play



Wyższa edycja 5G ma zestaw Nokia FastMile 5G Receiver + Beacon 2. Składa się na niego kierunkowa antena (najlepiej do umieszczenia na zewnątrz budynku, jest odporna na czynniki atmosferyczne) i dwupasmowy router w standardzie WiFi 6 ax (dokładnie AX1800). Za to przy wariancie oferty bez 5G, otrzymujemy zestaw z routerem ZTE MF-258K kat. 15 także z zewnętrzną anteną kierunkową możliwą do zamontowania na zewnątrz budynku. W tym wypadku mamy oczywiście tylko obsługę maksymalnie do 4G (także LTE Advanved z agregacją pasm), a dwupasmowy router ma starszy standard WiFi 5 ac.



Pobieraj tak szybko jak to tylko możliwe przez cały czas, ale pamiętaj, że sieć komórkowa działa różnie

Naturalnie należy pamiętać o tym, że realne transfery mogą kształtować się bardzo różnie, w końcu to łącznie internetowe w technologii sieci komórkowej, a nie przewodowe. Wszystko zależy od odległości od masztu sieci Play, przeszkód na drodze i pogody, aktualnego obłożenia pasma nadajnika przez klientów. Najlepiej przetestować najpierw parametry telefonem komórkowym mając sieć Play (nawet poprosić kogoś znajomego lub z rodziny, jeśli sami mamy komórkę u innego operatora), choć w praktyce router może mieć znacznie lepsze wyniki z racji mocniejszej anteny kierunkowej.



Zestaw Nokia FastMile 5G Receiver + Beacon 2 / Foto: Play



Na koniec warto przybliżyć też kwestię zapisów w umowie po czasie pierwszych 24 miesięcy, kiedy oferta może przejść w status abonamentu na czas nieokreślony. Jeżeli tak się stanie, to z automatu przeistacza się w wariant o pakiecie 1000 GB na miesiąc, po którego przekroczeniu mamy transfer do 1 Mb/s. Jednak wystarczy po prostu przedłużyć ofertę na nowych warunkach, ewentualnie zupełnie zrezygnować z usługi. Ciężko być pewnym tego, co będzie za dwa lata, ale prawdopodobnie Play wciąż będzie miał abonamenty bez limitu, które będziemy mogli wtedy wybrać, aby nie tracić nielimitowanego pakietu danych.



Zestaw z routerem ZTE MF-258K kat. 15 / Foto: Play





Źródło i foto: Play / własne

