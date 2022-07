Wyszukiwarki internetowe w Rosji muszą ostrzegać przed Wikipedią

Encyklopedia nie powiela kremlowskiej narracji.

Wyszukiwarki w Rosji muszą ostrzegać przed treściami z Wikipedii

"Ze względu na brak reakcji amerykańskiej organizacji non-profit Wikimedia Foundation, Inc. na żądania dot. usunięcia nielegalnych informacji, Roskomnadzor zdecydował się zastosować środek przymusu polegający na tym, że wyszukiwarki internetowe informują internautów, iż zagraniczny podmiot narusza rosyjskie ustawodawstwo"

Kilka dni temu pisaliśmy, że Rosja ukarała Google astronomiczną karą za nieusuwanie z serwisu YouTube filmów godzących w dobre imię tego kraju. Materiałami takimi określa się w Federacji Rosyjskiej wszystkie nagrania prezentujące prawdziwy obraz wydarzeń w Ukrainie i tego, co dokładnie robi tam rosyjska armia. Rząd Rosji nie poprzestał na ukaraniu Google i jeszcze mocniej zacieśnił cenzurę informacji, nakazując dostawcom wyszukiwarek internetowych ostrzeganie internautów przed... Wikipedią.Rosyjskie wyszukiwarki internetowe, a w perspektywie być może wszyscy dostawcy wyszukiwania, zostały zobowiązane do informowania użytkowników Wikipedii, że internetowa encyklopedia rozpowszechnia "fałszywe wiadomości" o inwazji tego kraju na Ukrainę, poinformował w środę państwowy regulator komunikacji Rozkomnadzor. W Rosji agresję militarną i napaść zbrojną na sąsiedni kraj nazywa się "specjalną operacją wojskową".Roskomnadzor wcześniej zażądał w maju , aby Wikipedia usunęła "nierzetelne informacje", czyli takie, które są niepomyślne dla strony rosyjskiej.– czytamy w oświadczeniu.Sprzyjająca Kremlowi Rosyjska Liga Bezpiecznego Internetu poinformowała w tym tygodniu, że oznaczyła w sieci 16,6 mln (!) wpisów zawierających "nieprawdziwe informacje" o rosyjskiej inwazji wojskowej na Ukrainę, na przeróżnych platformach internetowych, w tym Wikipedii, TikToku, YouTube i Twitchu.– powiedziała Jekaterina Mizulina.Być może w trosce o dobro dzieci rosyjskich i ukraińskich cały rząd rosyjski podałby się po prostu do dymisji, odpowiedział karnie za swoje zbrodnie, a armia tego kraju opuściła Ukrainę? Taka luźna myśl.Źródło: rk.gov.ru