Wystawił na Allegro futro teściowej. Zatrzymała go policja

Zapłacił niemałą karę.

Grzywna za sprzedaż futra na Allegro

"Policjanci zabezpieczyli futro wykonane ze skóry wilka kanadyjskiego. Sprzedający wystawił je na aukcji internetowej, na prośbę swojej teściowej, która futro posiadała już od wielu lat. Obecna właścicielka nie posiadała na nie żadnych dokumentów"

Allegro nie przykłada większej uwagi do handlu podróbkami na najpopularniejszej polskiej platformie sprzedażowej. Zdołaliśmy to już udowodnić , a polscy internauci mogą to zweryfikować w dowolnym momencie. Na Allegro sprzedaje się naprawdę różne rzeczy, a pieczę nad tym sprawuje na szczęście w pewnym stopniu polska policja. To właśnie dzięki czujności funkcjonariuszy ujęto mężczyznę, który... sprzedawał tam futro teściowej.Pewien mężczyzna z Katowic może mówić o sporym pechu. Chciał zrobić dobry uczynek wystawiając na platformie Allegro futro należące do jego teściowej. Nie był jednak podobno świadomy tego, że jest to futro z wilka kanadyjskiego (łac. Canis lupus occidentalis), jednego z gatunków zagrożonych i prawnie chronionych, zgodnie z Konwencją Waszyngtońską CITES. Sprawą zainteresowali się funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.- poinformowała śląska policja.