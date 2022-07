Płatności odroczone BLIK Płacę Później - na czym polegają? Lista banków

Jest zgoda UOKiK.

Płatności odroczone BLIK Płacę Później - na czym polegają? Co to jest?

"Zgoda UOKiK to kolejny ważny krok w strategicznym rozwoju BLIKA. Bazując na naszym unikalnym modelu biznesowym i zdobytym dotychczas know-how, mamy ambicję stworzyć nowy standard dla płatności odroczonych. Jednocześnie stawiamy na otwartość rozwiązania dla wszystkich uczestników rynku – dotyczy to nie tylko podmiotów wnioskujących w tej sprawie do UOKiK, ale także pozostałych banków czy agentów rozliczeniowych. Zamierzamy stosować w tym zakresie takie samo podejście, jak w przypadku zarządzanego przez nas systemu płatności BLIK – usługa będzie więc możliwa dla wszystkich organizacji, które będą zainteresowane jej wdrożeniem. Już niebawem będziemy mogli pochwalić się pierwszymi efektami współpracy z bankami w tym zakresie"

BLIK Płacę Później - lista banków

Prawdziwa rewolucja w BLIK-u. Operator, którego znacie zwłaszcza za sprawą wygodnego systemu płatności oraz ekspresowych przelewów BLIK na telefon otrzymał właśnie ważną zgodę ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK pozwolił Polskiemu Standardowi Płatności (PSP) rozszerzyć działalność o ofertę płatności odroczonych. Czujemy, że to będzie przebój wśród Polaków.Płatności odroczone w BLIK, wdrażane pod nazwą BLIK Płacę Później, będą w istocie usługą krótkoterminowego finansowania płatności za zakupy w znanej doskonale formule "kup teraz, zapłać później". Oznacza to na przykład, że po dokonaniu zakupu na Allegro środki ze swojego konta będzie można przekazać dopiero po upływie jakiegoś czasu, ciesząc się wcześniej zakupionym przedmiotem.– mówi Dariusz Mazurkiewicz, prezes zarządu Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIK.Płatności w schemacie BNPL (ang. buy now, pay later) potencjalnie będzie można realizować nie tylko w sieci, ale również w sklepach stacjonarnych. Potencjalnie, bowiem nie wydaje się, aby opcja pojawiła się poza wybranymi internetowymi platformami sprzedażowymi. Czy faktycznie tak będzie, czas pokaże.Płatności odroczone BLIK Płacę Później zostaną aktywowane "w niedalekiej przyszłości".Z płatności BLIK można korzystać w sieci oraz w sklepach stacjonarnych - za pomocą kodu lub zbliżeniowo. Od dłuższego czasu dzięki BLIK można również wpłacać i wypłacać pieniądze w bankomatach.Początkowo BLIK Płacę Później ma działać w bankach: ING Bank Śląski, Bank Millennium, Santander Bank Polska oraz mBank.Źródło: BLIK