Zdalnie sterowana łódź podwodna z klocków LEGO pływa dzięki Raspberry Pi

Też ją możesz zbudować.

Zdalnie sterowana łódź podwodna z klocków LEGO

Z klocków LEGO można zbudować w zasadzie wszystko, na co pozwoli wyobraźnia - a to przecież tylko jedna z wielu zalet zabawek produkowanych przez duńską firmę. Co może powstać z połączenia kreatywnego wykorzystania klocków LEGO oraz sprytnego zastosowania minikomputera jednopłytkowego Raspberry Pi? Pokazał to youtuber prowadzący kanał Brick Experiment Channel. Postanowił on zbudować zdalnie sterowaną... łódź podwodną.Jak podaje Brick Experiment Channel, jego okręt podwodny jest sterowany radiowo, co pozwala na w pełni zdalną obsługę. Korzystając z różnych czujników, okręt jest w stanie utrzymać swoją głębokość i ustawić się w odpowiedniej orientacji w stosunku do gruntu poniżej. Ta zdolność do inteligentnego pozycjonowania może być ustawiona ręcznie i działa automatycznie.Łódź podwodna wykorzystuje komputerek Raspberry Pi Zero 2 W, a większość towarzyszących mu komponentów została w schludny sposób umieszczona w akrylowym cylindrze, pełniącym rolę kadłuba. Statek podwodny napędzany jest śmigłem pochodzącym z drona, wspieranym przez kilka sterowników silników Pololu 2130 DRV8833 Dual H-bridge. Wśród czujników znalazły się m.in. czujnik ciśnienia oraz czujnik odległości. Energię do układu dostarcza LEGO Battery Box 9V 4760c01, z pomocą regulatora napięcia Pololu 2123 S7V8F5 5VRaspberry Pi obsługuje system operacyjny Raspberry Pi OS, podczas gdy kod używany do obsługi funkcji łodzi podwodnej jest obsługiwany za pomocą niestandardowego skryptu Python. Brick Experiment Channel podaje, że do uruchamiania kodu Pythona wykorzystano otwartoźródłowy program Thonny.Jeżeli chcesz stworzyć podobny projekt, skorzystaj z poradnika umieszczonego na stronie internetowej Brick Experiment Channel pod tym adresem Źródło: YouTube, BEC