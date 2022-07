Sklep Play zezwoli na użycie alternatywnych systemów płatności

Europejskie prawo już niedługo wejdzie w życie.

Google przystosowuje się do europejskiego prawa

Od dziś Google nie będzie usuwać ani odrzucać aktualizacji aplikacji niezwiązanych z grami od deweloperów uczestniczących w programie z powodu oferowania alternatywnych systemów rozliczeniowych dla użytkowników z EOG. System rozliczeniowy Google Play będzie nadal wymagany w przypadku aplikacji i gier rozpowszechnianych za pośrednictwem Play wśród użytkowników spoza EOG oraz w przypadku gier rozpowszechnianych wśród użytkowników z EOG. Oczekujemy, że przed wejściem w życie Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania twórcy aplikacji do gier będą mieli możliwość korzystania z systemu rozliczeń dla swoich użytkowników w EOG.

Google już niedługo umożliwi twórcom aplikacji oferowanie alternatywnych systemów płatności dla europejskich użytkowników. Krok ten został wymuszony przez Parlament Europejski, gdzie na początku tego miesiąca przegłosowano wejście w życie Digital Markets Act (DMA) – aktu mającego na celu głównie regulację big tech. Co to dokładnie oznacza dla osób korzystających z urządzeń mobilnych?Walka europejskich organów z wielkimi korporacjami trwa od co najmniej kilku lat. Wkrótce jednak uda się zrealizować jeden z planów – zmniejszenie zjawiska monopolizacji. Firmy o kapitalizacji rynkowej wynoszącej co najmniejbędą zmuszone do przestrzegania szeregu zasad odnośnie do promowania konkurencji w środowisku cyfrowym. Jeśli koncerny stwierdzą, że się na to nie zgadzają, to będą zmuszone do zapłaty 10 procent swojego globalnego przychodu.Pomimo że akt wejdzie w życie zapewne dopiero w przyszłym roku, to Google postanowiło wprowadzić pewne zmiany już teraz. Mowa tu dokładnie odla użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Oznacza to, że deweloperzy tworzący aplikacje niezwiązane z grami otrzymają opcję zaoferowania swoim klientom coś innego niż Google Pay przy płaceniu za treści i usługi cyfrowe.Oczywiście nie oznacza to, że Google nagle przestanie zarabiać krocie na prowizjach. Koncern wciąż będzie pobierać odpowiednią opłatę – w przypadku 99% dostępnych w Sklepie Play usług. To 3% mniej niż poprzednio. Jeśli natomiast deweloperzy zarobią więcej niż 1 milion w przeciągu jednego roku, to korporacja pobierze od nich 27% opłatę od pojedynczej transakcji (wcześniej było to 30%).Jak możemy wyczytać na oficjalnym blogu To z pewnością dobra wiadomość dla użytkowników, gdyż otrzymają oni po prostu nieco więcej wolności wyboru. Pozostaje czekać na wyniki odnośnie do przełożenia się tej decyzji na faktyczne zarobki Google.Źródło: Google