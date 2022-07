Przerażające nagranie polskiego samolotu lądującego na Maderze podbija sieć

Drugie życie nagrania sprzed lat.



Cały Internet żyje dziś nagraniem przedstawiającym lądowanie polskiego samolotu na portugalskiej Maderze. Wyjątkowo wietrzna pogoda sprawiła, że podejście do lądowania w wykonaniu Boeinga 737 wyglądało niezwykle dramatycznie. Osoby niezaznajomione z awiacji, które widziały film z tego rodzaju lądowaniem po raz pierwszy, przecierały oczy ze zdumienia.



Lądowanie polskiego samolotu na Maderze - nagranie

Boeing 737 polskich linii lotniczych Enter Air zaliczył nietuzinkowe lądowanie na lotnisku Funchal Cristiano Ronaldo Airport, znajdującym się nieopodal stolicy Madery, Santa Cruz. Jedno z najniebezpieczniejszych ze względu na panujące warunki na świecie i tym razem dało się we znaki załodze. Powód? Wybitnie silne podmuchy wiatru.



Samolot podchodził do pasa startowego bokiem, co jest normalną procedurą przy tego rodzaju wietrze. Co ciekawe nagranie zarejestrowano już cztery lata temu, ale dopiero dziś za sprawą posty na Twitterze zyskało na popularności.







Podobnych nagrań z Madery jest całe mnóstwo w sieci. Oto jedno z bardziej efektownych.







Lotnisko działa od 1964 roku i pas startowy miał początkowo zaledwie 1600 metrów długości. Umieszczony częściowo na palach na oceanie wydłużony został ostatecznie do 2781 metrów, aby uniknąć potencjalnych katastrof.



History Channel umieścił lotnisko na Maderze na 9. miejscu listy najbardziej niebezpiecznych lotnisk na świecie. O dziwo, zajmuje dopiero trzecie miejsce w Europie. Niebezpieczniejsze są lotniska w Courchevel we Francji na wysokości 2008 metrów n.p.m. oraz... port lotniczy Gibraltar.



