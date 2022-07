Żabka testuje EKOmaty. Można zgarnąć darmowe żappsy

Sposób na więcej żappsów.

Jak zdobyć dodatkowe żappsy? Korzystaj z EKOmatów

"Zwracając butelki i puszki przyczyniasz się do oszczędzania zasobów naturalnych i energii potrzebnej do wytworzenia opakowań. Wytworzenie jednej butelki PET z recyklingu generuje ponad 30 proc. mniej CO2 niż produkcja butelki z plastiku pierwotnego. Takie świadome podejście do tematu segregacji sprawia, że system małych kroków nabiera wielkiego znaczenia"

EKOmatów przybywa

Żabka coraz mocniej rozszerza spektrum swojej działalności w Polsce. Jakiś czas temu w naszym kraju uruchomiono bezobsługowe, nowoczesne sklepy Żappka Store . Zakupy robi się w nich dosłownie wchodząc, biorąc towary z półki i wychodząc. Stosowna kwota zostaje pobrana z połączonej z aplikacją Żappka kartą płatniczą. Teraz znana franczyza testuje nietypowe EKOmaty. Firma chce nakłonić Polaków do bycia eko, kusząc ich żappsami.EKOmaty należące do sieci Żabka są automatami do przyjmowania plastikowych butelek oraz metalowych puszek. Ustawione już przy pierwszych sklepach Żabki oferują korzystającym z nich osób żappsy, czyli punkty programu lojalnościowego Żabki, w zamian za wrzucone doń podlegające recyklingowi opakowania. Co ważne, opakowania te wcale nie muszą pochodzić ze sklepów Żabka.- czytamy w komunikacie.Za każde opakowanie oddane do EKOmatu korzystający dostanie 10 żappsów. Można je wymienić na darmową kawę, hotdoga i wiele innych produktów. Najtańszy kosztuje zaledwie 200 punktów. Hot dog jest wydatkiem na poziomie 750 punktów. Mając EKOmat koło domu grzechem byłoby wyrzucać butelki do śmieci.Na tę chwilę w Polsce stanęło 15 EKOmatów w Warszawie, Plewiskach i Poznaniu. Pełna lista EKOmatów znajduje się pod tym adresem . Ostrzegam: aż 13 EKOMatów postawiono w samym tylko Poznaniu.