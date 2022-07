Shopee x Daniel Obajtek. Rusza współpraca z Orlen Paczka

Nowa opcja wysyłki.

Rusza współpraca Shopee i Orlen Paczka

"Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Orlen Paczka dołącza do naszych partnerów logistycznych, co otwiera przed nami nowe możliwości. 6500 punktów odbioru paczek sieci Orlen Paczka wzmocni naszą sieć logistyczną i przyczyni się do sprawnych i szybkich dostaw na terenie całego kraju. Dodatkowo, wspólnie z Orlen Paczka planujemy realizację kampanii promocyjnych, dzięki czemu nasi użytkownicy będą mogli dodatkowo zaoszczędzić podczas zakupów na Shopee. Wspólnie z Orlen Paczka chcemy wychodzić naprzeciw potrzebom konsumentów, by ich zakupy były bezproblemowe i przyjemne"

"Orlen Paczka to ważny projekt biznesowy, który konsekwentnie rozwijamy, w pełni wykorzystując ogromny potencjał rynku e-commerce w Polsce. Dobrze odczytujemy zmieniające się trendy i potrzeby klientów, dlatego systematycznie zwiększamy liczbę punktów odbioru paczek i nawiązujemy współpracę z kolejnymi partnerami. O naszym sukcesie decyduje także szybkość dostawy przesyłek. Strategiczne partnerstwo zawarte z popularną na polskim rynku platformą zakupową Shopee umożliwi nam pozyskiwanie nowych klientów, którym wspólnie zagwarantujemy najwyższą jakość usług"

Wkurzały Cię reklamy Shopee, które skutecznie zniechęciły Cię do zakupów na tej chińskiej platformie sprzedażowej? Złośliwi mówią, że jeśli nie, to teraz już na pewno będziesz miał powód. Shopee zawarło nowe partnerstwo strategiczne z kierowanym przez Daniela Obajtka Orlenem. Owocem współpracy jest nowa opcja wysyłki na Shopee - Orlen Paczka , czyli alternatywa dla Paczkomatów InPostu.Współpraca pomiędzy Shopee i Orlenem wystartowała w połowie lipca. Od teraz kupujący na chińskiej platformie sprzedażowej mogą korzystać z dodatkowych 6500 punktów odbioru - stacji paliw Orlen, kiosków Ruch, sklepów i punktów partnerskich oraz automatach paczkowych Orlen. Łączna liczba punktów odbioru paczek Orlenu to aż 40 000, ale jedynie 1000 stanowią automaty paczkowe. Do końca 2022 roku ma ich być 2000.- mówi Ian Ho, Head of Shopee Polska.Większość punktów odbioru jest dostępna przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Czas dostarczenia paczki od nadania to 1 dzień, a kupujący ma 3 dni na odebranie zakupów. Przesyłki umieszczone w automatach paczkowych Orlen mogą leżeć w nich dzień dłużej po przedłużeniu w aplikacji mobilnej Orlen Paczka.– mówi Łukasz Porażyński, dyrektor wykonawczy ds. sprzedaży detalicznej PKN Orlen.Aplikacja Orlen Paczka jest dostępna na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS. Pobierzesz ją bezpłatnie, korzystając z poniższych odnośników.Źródło: Shopee