Na punkcie tego przeboju z YouTube 10 lat temu oszalał świat. Pamiętasz go?

Fenomen popkultury.



Dokładnie wczoraj minęło dziesięć lat od kiedy na YouTube zagościł kawałek, który chyba jako pierwszy wirusowo w tak błyskawicznym tempie podbił serca internautów na całym świecie. Charakterystyczny układ tańczono na wielkich imprezach w klubach, ale też na mniejszych imprezach, a refren niektórzy potwarzali w głowie przez długie lata. 15 lipca 2012 roku na YouTube pojawił się Gangnam Style południowokoreańskiego wykonawcy PSY.



10 lat Gangnam Style na YouTube

Psy - Gangnam Style to utwór opowiadający o życiu w luksusie oraz idealej kobiety, którą w tym przypadku jest Koreanka Kim Hyun-a. W języku koreańskim Gangnam Style to kolokwializm oznaczający właśnie wystawne życie. Gangnam jest dzielnicą Seulu będącą symbolem mody i luksusu, stanowiącą odpowiednik Beverly Hills w Stanach Zjednoczonych.



Już 28 sierpnia 2012 roku Gangnam Style był najczęściej oglądanym teledyskiem na YouTube. 21 grudnia 2012 roku stał się pierwszym klipem, który osiągnął miliard wyświetleń, a 31 maja 2014 pierwszym z wynikiem dwóch miliardów odsłon. Pobił również rekord Guinnessa pod względem liczby łapek w górę na YouTube.



Gangnam Style był pierwszym utworem z gatunku k-pop, który trafił na szczyt listy przebojów iTunes. Ba, to pierwszy kawałek k-popowy, jaki słyszały miliony na całym świecie. W samym tylko pierwszym roku od premiery za sprawą sukcesu utworu na YouTube Psy zarobił około 40 milionów dolarów. Piosenka ustawiła k-popowego artystę na resztę życia.



Niech Ci, którzy ją pamiętają powspominają, a inni... zmierzą się po raz pierwszy z jej fenomenem właśnie teraz.







Świat pokochał Gangnam Style do tego stopnia, że organizowano związane z nim flashmoby. Największy pod wieżą Eiffela w Paryżu zgromadził 20 tysięcy (!) tańczących osób.



Psy nie nagrał już kolejnego singla o takiej popularności

Psy od 2012 roku wydał trzy płyty, które cieszyły się sporą popularnością za sprawą Gangnam Style, jednak żaden singiel nie powtórzył sukcesu omawianego tu utworu. Z gwiazdy światowego formatu Psy stał się na powrót muzykiem lokalnym. Wykonawca niejednokrotnie ostrzegał młodszych twórców przed wodą sodową uderzającą do głowy. Sam przyznał, że sukces go przytłoczył i wywarł na nim gigantyczną presję tworzenia hitów podobnego formatu, co mocno wpłynęło na jego samopoczucie.



Źródło: mat. własny