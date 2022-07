Wakacje z Plusem to same korzyści. Usługi, które warto wypróbować

Wakacyjny niezbędnik

Wakacje to czas, w którym zdecydowanie powinniśmy odpocząć od pracy i udać się na zasłużony odpoczynek. Jak wypełnić czas podczas urlopu? Oczywiście warto korzystać z dobrej pogody spędzając czas aktywnie na świeżym powietrzu. W czasie odpoczynku można natomiast sięgnąć po ulubione filmy, seriale czy audiobooki, aby nadrobić zaległości.Niezależnie od tego, czy spędzasz urlop nad morzem, w górach czy we własnym ogródku, kluczowy jest dostęp do szybkiego i stabilnego internetu mobilnego, najlepiej w technologii 5G. Tak się składa, że sieć Plus oferuje najszybszy w Polsce internet 5G, a w dodatku w ofercie znajdziemy naprawdę duże pakiety danych, które pozwolą na komfortowe korzystanie z superszybkiej sieci nowej generacji.Z internetu 5G od Plusa mogą korzystać mieszkańcy wszystkich 16 województw, dzięki kolejnym etapom rozbudowy sieci (obecnie ponad 3000 stacji bazowych), w zasięgu jest już ponad 19 milionów osób, czyli ponad połowa mieszkańców Polski z ponad 800 miejscowości.5G nie jest już zatem ciekawostką, a szeroko dostępną siecią i warto z niej korzystać szczególnie podczas wakacji, gdy potrzebujemy szybkiej łączności do korzystania z serwisów streamingowych czy przesyłania zdjęć i filmów. W ofercie Plusa jest już około 60 smartfonów i routerów 5G, w tym również telefony poniżej 1000 zł.Wakacje to doskonały czas, aby wprost z leżaka nadrobić filmowe i serialowe zaległości. Tutaj z pomocą przychodzi Polsat Box Go - serwis streamingowy z dostępem do ponad 120 kanałów online na urządzeniach mobilnych. Abonenci Plusa płatność za film wypożyczony w Polsat Box Go lub pakiet z którego korzystają mogą dołączyć do rachunku.Co ważne, wszystkie produkcje można oglądać bez reklam w dowolnym miejscu i czasie na stronie polsatboxgo.pl oraz w wygodnej aplikacji: na urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS. Mnie szczególnie cieszy dostęp do kanałów TV na żywo, nawet podczas wypoczynku mogę śledzić ulubione kanały sportowe.Nie można zapominać też o bogatej ofercie seriali i filmów, a niektóre z nich, jak „To musi być miłość”, dostępne są tylko w Polsat Box Go. Na wieczorny seans mogę polecić dramat psychologiczny „Córka” z laureatką Oscara Olivią Colman na podstawie powieści Elleny Ferrante, wojenny „Operacja Mincemeat”, komedię obyczajową „Zupa nic” z Adamem Woronowiczem, porywający i katastroficzny „Moonfall”, norweski dramat „Najgorszy człowiek na świecie”, polski dramat sensacyjny „Furioza” czy „Wygrać marzenia”. Jest też prawdziwa perełka czyli „Ostatni ślad” z Gerardem Butlerem, który wchodzi na platformę bez premiery kinowej. Wymienione tytułu można wypożyczać jednorazowo na 48 godzin.W serwisie dostępny jest także Polsat Box Go Premium czyli pakiet skierowany do miłośników seriali i filmowych hitów. W ramach pakietu zyskujemy dostęp do gorących premier serialowych i programów w formule VOD. Polsat Box Go Premium otwiera też dostęp do 100 zróżnicowanych kanałów TV najlepszych nadawców – od informacyjnych, filmowych czy muzycznych przez dokumentalne, dla dzieci, kulinarne i wiele innych.Jeżeli w okresie wakacyjnym masz więcej wolnego czasu koniecznie skorzystaj z promocji - pakiet na 30 dni można kupić za 30 zł.14 czerwca na polskim rynku zadebiutowała długo wyczekiwana platforma Disney+.W Disney+ widzowie będą mieli dostęp do cieszących się uznaniem krytyków seriali "Księga Boby Fetta" czy "The Mandalorian”. Ponadto zobaczą „Moon Knight”, serial produkcji Marvel Studios z Oscarem Isaakiem, a także nominowany do Nagrody Akademii® film „Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni”. Nie zabraknie tytułów ze studia Disneya i Pixara, w tym nominowanej do Nagrody Akademii® animacji „Luca” (Disney/Pixar) oraz uhonorowanych Nagrodą Akademii® „Naszym magicznym Encanto” (Walt Disney Animation Studio) oraz „Cruelli”. W ramach ogólnorozrywkowych produkcji, w Disney+ będzie można zobaczyć w kolekcji Star takie tytuły jak "Simpsonowie", "Pam i Tommy" czy "The Kardashians” i wiele więcej.Plus przygotował naprawdę wyśmienitą ofertę dla swoich abonentów. Okazuje się, że Disney+ dostępny jest bez opłat przez rok we wszystkich ofertach abonamentowych Plusa z umową na 24 miesiące – Plus Abonament, Plus dla Firm, Plus Internet 5G/LTE i Plus Światłowód. Po okresie promocyjnym za dostęp do Disney+ do abonamentu zostanie doliczona cena rynkowa w wysokości 28,99 zł/mies.Warto też pamiętać, że oferta łączy się także ze skierowaną do rodzin promocją, w ramach której klienci mogą dobrać nawet 5 dodatkowych abonamentów głosowych dla swoich bliskich w cenie 1 zł nawet przez 12 miesięcy. Do takiego abonamentu za 1 zł można również dodać Disney+ i korzystać z niego bez opłat przez rok.Klienci oferty abonamentowej w Plushu, którzy podpiszą umowę na 24 miesiące również mogą korzystać z Disney+ bez opłat przez rok.Chyba nie ma osoby, która chociaż raz nie uszkodziła ekranu w smartfonie. Tego typu urządzenia nosimy ze sobą niemal bez przerwy więc przypadkowe upuszczenie czy strącenie ze stołu nie jest niczym nadzwyczajnym. Koszt naprawy ekranu może być zaskakująco wysoki, ale spokojnie można się przed tym zabezpieczyć. Z pomocą przychodzi Pakiet All In w Plusie.Gwarancja naprawy sprzętu, ochrona przed cyberatakami oraz dostęp do popularnego serwisu muzycznego TIDAL HiFi – te trzy usługi można dokupić w ramach nowego Pakietu All In. Koszt dostępu do tych trzech usług jest aż o połowę niższy niż w przypadku zakupu każdej z nich osobno i wynosi jedynie 20 zł miesięcznie. Oferta jest dostępna dla nowych oraz przedłużających umowę klientów indywidualnych oraz firm.Jak informuje Plus, usługa umożliwia skorzystanie z naprawy mechanicznie uszkodzonego smartfona zakupionego w sieci Plus, w przypadku np. zalania lub uszkodzenia wyświetlacza. W ramach promocyjnego pakietu klient ma możliwość wykonania dwóch napraw w ciągu 24 miesięcy, jednak nie częściej niż raz w ciągu roku. Koszt pojedynczej naprawy nie może przekroczyć wartości naprawianego sprzętu. Dodatkowo, na czas naprawy klient otrzymuje urządzenie zastępcze.W ramach oferty abonenci dostają też dostęp do TIDAL HiFi - serwis muzyczny oferuje ponad 90 milionów utworów, mnóstwo ekskluzywnych wywiadów, teledysków oraz podcastów, a to wszystko to bez reklam.Kolejną szalenie użyteczną usługą od Plusa, którą szczególnie docenią rodzice podczas wakacji jest “Gdzie jest bliski” . W skrócie, specjalna aplikacja dzięki funkcji lokalizacji pozwala sprawdzić, gdzie znajduje się bliska osoba, np. dziecko.Wygodna aplikacja posiada funkcję S.O.S. - jedno kliknięcie, a osoba sprawująca nadzór otrzyma powiadomienie o zagrożeniu, a nawet wideo z nadzorowanego urządzenia. Dostępne są też alerty o zmianie miejsca - wystarczy wybrać specjalne strefy bazujące na lokalizacji GPS i można odbierać powiadomienia gdy bliski opuści dom, szkołę, pracę.Usługa “Gdzie Jest Bliski Premium” obejmuje ochronę 3 bliskich osób, 2 strefy bezpieczeństwa, historię lokalizacji do 7 dni wstecz, aplikację S.O.S i aplikację Bezpieczny smartfon. To wszystko przez 14 dni na próbę, a potem 6,50 zł / tydzień. Co ważne, usługa dostępna jest bez żadnej umowy i można włączać i wyłączać subskrypcję w każdej chwili w zależności od potrzeb.Usługi dodatkowe w Plusie obejmują też coś dla miłośników e-booków i audiobooków. Chyba nie muszę nikogo przekonywać, że wakacyjne popołudnie z dobrą książką to przepis na idealny urlop.W ramach specjalnej oferty abonenci Plusa mogą skorzystać z oferty serwisu Legimi, który oferuje ponad 75 tysięcy e-książek w różnych formatach. W Plusie serwis Legimi można testować przez 30 dni za darmo, później tylko 19,99 zł/mies. za e-booki bez limitu lub 34,99 zł/mies. za nieograniczony dostęp do e-booków i audiobooków.Wszyscy kierowcy wiedzą, że dobre planowanie trasy to klucz do udanego wakacyjnego wyjazdu. Stanie w korkach czy utrudnienia na drodze mogą skutecznie zepsuć urlopowy nastrój. Ruszając w trasę warto zatem zaopatrzyć się w aplikację, która pomoże ominąć korki, wyznaczy optymalną trasę, poinformuje nas o fotoradarach, kontrolach prędkości i odcinkowych pomiarach prędkości czy wskaże najbliższy parking. Wszystkie te funkcje znajdziecie w Nawigacji Plus Nawigacja Plus to usługa klasy PREMIUM zarówno do miasta, jak i w dalszą podróż. Aplikację można zainstalować na smartfonie z Androidem lub iOS. Wakacje to doskonały czas, aby wypróbować możliwości Nawigacji Plus - z usługi w Polsce można korzystać przez pierwsze 30 dni za darmo. Po tym okresie przedłużenie licencji na miesiąc kosztuje 12,30 zł z VAT. Dostępna jest też Nawigacja Plus Europa z możliwością testowania przez 14 dni za darmo. Po zakończeniu okresu testowego, usługa będzie kosztowała Cię jedyne 15,99 zł z VAT miesięcznie.Jak widać, abonenci sieci Plus mogą korzystać nie tylko z szybkiego internetu 5G, ale zyskują również dostęp do pakietu szalenie przydatnych usług, które warto wypróbować podczas wakacji.