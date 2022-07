Lubisz szukać informacji o celebrytach? Google ułatwi ten proces

Przyjemne zmiany zmierzają do wyszukiwarki.

Google odświeża niektóre elementy interfejsu przeglądarki

Wszystko wskazuje na to, że Google planuje odświeżyć nieco widok prezentowanych informacji po wyszukaniu konkretnego celebryty. Teraz dane na jego temat zostaną przedstawione w bardziej obrazowy i przystępny sposób – tak, by użytkownik czuł się zachęcony do dalszych poszukiwań. Jakich dokładnie zmian należy się spodziewać?Google dosyć regularnie implementuje do swojej wyszukiwarki zmiany, które mają na celu zwiększenie komfortu korzystania z niej. Oczywiście próżno szukać nowości wywracających usługę do góry nogami – byłoby to z pewnością dosyć ryzykowne. Niekiedy jednak mamy do czynienia z aktualizacjami, które ułatwiają znajdowanie konkretnych informacji. Tak właśnie jest w przypadku tytułowej zmiany.Okazuje się, iż część osób otrzymała już dostęp do. Jedną z nich jest popularny konsultant SEO, Brodie Clark – na swoim blogu przedstawił kilka zrzutów ekranu, gdzie możemy dostrzec znaczące poprawki względem obecnego interfejsu wyszukiwarki Google. Już niedługo głównym elementem stanie się wizerunek wyszukiwanej postaci, który wyświetli się po lewej stronie ekranu. Zostanie on opatrzony krótkim przeglądem pochodzącym z Wikipedii.Po prawej stronie ekranu zamieszczone zostaną z kolei prostokątnena temat konkretnej osoby. Zrzuty ekranu sugerują, że dane te będą się między sobą różnić – niekiedy ujrzymy majątek gwiazdy, a niekiedy wiek itd. Nie zabraknie też pytań zadawanych przez społeczność, filmików z udziałem celebryty czy najpopularniejszych wywiadów.Nad wspomnianym wyżej ogromnym zdjęciem pojawi się rzecz jasna. Za pomocą jednego kliknięcia przejdziemy więc do materiałów wideo z jej udziałem, filmów na jej temat czy nawet książek. To także będzie się różnić w zależności od tego, kogo zdecydujemy się wyszukać.Nie da się ukryć, że mówimy o dosyć przydatnej zmianie, która ułatwi poszukiwanie informacji na temat np. popularnego aktora czy aktorki. Trudno jednak na ten moment stwierdzić, kiedy wszyscy konsumenci otrzymają dostęp do odświeżonego interfejsu. Nie wiadomo też czy Google zdecyduje się na jego wprowadzenie do mobilnej wersji wyszukiwarki. Czas pokaże.Źródło: Android Police