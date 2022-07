Generacja Z szuka informacji na TikToku i Instagramie, a nie w Google. Ale... serio?

Zaskakujące informacje.



Wewnętrzne dane zebrane przez Google pokazują szokujący trend. Okazuje się, że użytkownicy, którzy należą do tak zwanej Generacji Z zaczynają szukać informacji na TikToku lub Instagramie. Młodzież odchodzi więc od klasycznej wyszukiwarki Google - aż 40 proc. “zetek” nie chce korzystać z rozwiązań firmy z Mountain View.



Google już teraz zapowiedziało, że przygląda się bliżej tej sprawie.



Instagram i TikTok to niezbyt dobre źródła



Informacja na temat swoistej migracji młodszych użytkowników pochodzi od Prabhakara Raghavana, który kieruje działem “Wiedza i Informacje” u amerykańskiego giganta. W jednej z wideokonferencji Raghavan odniósł się do działań, które są podejmowane w sieci przez najmłodszych użytkowników. Według pracownika Google, użytkownicy nie mają obecnie oczekiwań i sposobu myślenia, do którego zdążyliśmy się przyzwyczaić. Zapytania, które wprowadzają do wyszukiwarki są diametralnie różnie od tych, które miały miejsce jeszcze kilka lat temu.











fot. Solen Feyissa - Unsplash.com



Raghavan potwierdził także, że młodzi ludzie korzystający z internetu są bardziej zainteresowani jego aspektem wizualnym, a nie tekstowym. Tyczy się to zarówno samej konsumpcji treści, jak i jej odkrywania. Jako przykład Raghavan podał Mapy Google, które korzystają z technologii rozszerzonej rzeczywistości do obrazowania rzeczywistości wokół użytkownika podczas nawigacji.



Co ciekawe, Google przyznało, iż w najbliższej przyszłości ma zamiar zacząć coraz lepiej dostosowywać się do młodszych użytkowników - stawiając właśnie m.in na treści wizualne. Tego typu zmiany miały być i tak częścią całej ewolucji wyszukiwarki.



Czytaj też: TikTok wprowadza nowe opcje kontroli nad wyświetlanymi treściami



Google potwierdziło redakcji serwisu TechCrunch, że korzystało do swojej oceny z wewnętrznych danych obejmujących użytkowników w Stanach Zjednoczonych mających od 18 do 24 lat. Opisywane dane nie zostały jeszcze nigdzie udostępnione. Zapewne stanie się to z czasem.Raghavan potwierdził także, że młodzi ludzie korzystający z internetu są bardziej zainteresowani jego aspektem wizualnym, a nie tekstowym. Tyczy się to zarówno samej konsumpcji treści, jak i jej odkrywania. Jako przykład Raghavan podał Mapy Google, które korzystają z technologii rozszerzonej rzeczywistości do obrazowania rzeczywistości wokół użytkownika podczas nawigacji.Co ciekawe, Google przyznało, iż w najbliższej przyszłości ma zamiar zacząć coraz lepiej dostosowywać się do młodszych użytkowników - stawiając właśnie m.in na treści wizualne. Tego typu zmiany miały być i tak częścią całej ewolucji wyszukiwarki.

Dziś Google patrzy w przyszłość i widzi w niej swoiste połączenie obrazu oraz tekstu. Jak jednak zapytam wprost - w jaki sposób można szukać sprawdzonych informacji na TikToku czy Instagramie?





Czy jest tu ktoś, kto jest w stanie oświecić mnie w tym temacie?