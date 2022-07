Oto nowe emoji, z których skorzystasz za kilka miesięcy

Lista zawiera kilka ciekawych propozycji.

Co roku Unicode Consortium dodaje do swojej bazy nowe emoji, z których potem użytkownicy przeróżnych urządzeń i systemów mogą korzystać. Zanim jednak nowe emoji debiutują, Unicode Consortium z wielomiesięcznym wyprzedzeniem prezentuje listę propozycji, które mogą stać się częścią najbliższej aktualizacji bazy tych piktogramów.Teraz Unicode Consortium przedstawiło listę propozycji emoji dla Unicode 15 – aktualizacji bazy emoji, która zgodnie z harmonogramem ma zadebiutować we wrześniu bieżącego roku. Nie jest to lista długa, jednakże zawiera kilka emoji, na które internauci czekają z niecierpliwością od bardzo, bardzo dawna.W sumie lista przedstawiona przez Unicode Consortium zawiera 31 propozycji, wliczając wszystkie warianty poszczególnych emoji. Najważniejszą pozycją na liście jest emoji „pchające dłonie”, które będzie można używać w celu symbolizowania przybicia piątki. Dotychczas tę rolę musiało pełnić emoji „złożone ręce”, które łatwo wziąć za wyrażenie modlitwy. Lista zawiera też emoji potrząsania głową oraz emoji różowego, szarego i jasnoniebieskiego serca.Wśród nowych propozycji znalazły się też emoji przedstawiające wybrane zwierzęta – łosia, osła, gęś, meduzę i czarnego ptaka – przedstawiające rośliny i warzywa – hiacynt, imbir oraz groszek, a także przedstawiające przedmioty i symbole – wachlarz, grzebień do afro, marakasy, flet, symbol Kahnda i symbol połączenia bezprzewodowego.

Propozycje emoji dla nowej aktualizacji bazy emoji – Unicode 15. | Źródło: Emojipedia

Unicode 15 – kiedy nowe emoji wejdą w użycie?

Rzecz jasna, to kiedy zadebiutuje nowa aktualizacji bazy emoji Unicode Consortium to jedno, a to, kiedy nowe emoji zostaną zaimplementowane w przeróżnych platformach, to drugie. Często bywa tak, że korzystanie z nowych emoji na urządzeniach z iOS, z Androidem czy na Facebooku jest możliwe dopiero kilka miesięcy po debiucie takiej aktualizacji. Czas pokaże, jak będzie tym razem.Ponownie zaznaczę, ze opublikowana przez Unicode Consortium lista zawiera jedynie propozycje dla zawartości aktualizacji Unicode 15. Nie wiadomo, czy lista gotowa do zatwierdzenia we wrześniu będzie prezentować się identycznie.Źródło: Emojipedia , fot. tyt. Canva