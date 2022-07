Płatne GIF-y w komentarzach. Przyszłość Internetu jest niepokojąca

Kto chce płacić za takie rzeczy?

Chcesz używać GIF-ów? Płać

Reddit zmienia zdanie

Co jeszcze można monetyzować w sieci?

Internauci przyzwyczaili się do tego, że niemal wszystko w Internecie dostaną za darmo, a nawet jak czegoś nie dostaną, to mogą to ukraść. Brak funduszy na serwis VOD? Żaden kłopot, są przecież torrenty i filmy udostępniające filmy i seriale online za darmo. Reklamy na stronie z bezpłatnymi treściami? Adblock rozwiąże problem. Dostawcy treści i właściciele popularnych serwisów coraz częściej szukają nowych metod ich monetyzacji. To, co wydarzyło się na Reddicie jeszcze długo byłoby przedmiotem zagorzałych dyskusji, gdyby nie nagła zmiana polityki.GIF to jeden z podstawowych formatów graficznych wykorzystywanych przez internautów w dyskusjach. Wiele lubianych memów jest zapisywanych i przekazywanych dalej właśnie w takiej postaci. Ku zdumieniu wielu jakiś czas temu serwis Reddit postanowił ukryć opcję postowania GIF-ów w komentarzach za paywallem. Można było je odblokować opłacając miesięczny abonament.Ideą paywalla wprowadzonego na Reddit kilka lat temu było umożliwienie użytkownikom usprawnienia obsługi subredditów, w których pozostają najbardziej aktywni. Osoby lojalne wobec niektórych subredditów, mogli kupić Powerupy, który odblokowały niektóre funkcji w obrębie danego subreddita. Chodziło m.in. o wgrywanie i odtwarzanie filmów w Full HD oraz możliwość komentowania za pomocą GIF-ów. Kontrowersyjna zmiana ostatecznie przyjęła się, a internauci zaczęli płacić za wcześniej podstawowe funkcje. Teraz Reddit z niej... zrezygnował.Od teraz każdy użytkownik w każdej społeczności może za darmo komentować za pomocą GIF-ów w postach. Brzmi jak lekki absurd, ale korzystający z serwisu naprawdę odetchnęli z ulgą. Pełnej wolności jednak nie będzie. Biblioteka GIF-ów jest hostowana przez Giphy, ponieważ ta właśnie baza danych jest moderowana. Użytkownicy nie będą mogli przesyłać własnych plików .gif w komentarzach z oczywistych powodów - moderacja nie mogłaby robić nic innego, tylko tracić czas na ich weryfikację. Nie będą również działały animacje z klawiatury GIF Gboard.Co ważne, opcję wstawiania GIF-ów musi włączyć moderacja każdego subreddita.Reddit żądając płatności za GIF-y wysłał niepokojący sygnał. Najpopularniejszy serwis tego typu w sieci pokazał, że może zażądać płatności za dosłownie cokolwiek, nawet coś tak elementarnego jak opcję publikacji GIF-ów, a internauci... i tak za to zapłacą. Czy czekają nas czasy, w których coraz więcej podstawowych funkcji będzie ukrywanych za paywallem? Nie wiem, ale wszelkiego rodzaju subskrypcje są coraz popularniejsze. Dość powiedzieć, że w BMW można nawet opłacać abonament za podgrzewane fotele ...Źródło: Reddit