InPost rozdaje bilety na mecz Polska-Holandia. Odbierz swój

Nie lada okazja.

Bilety na mecz Polska - Holandia od InPost

Zobacz również:

"W związku z ogłoszeniem naszego partnerstwa strategicznego Reprezentacji Polski w piłce nożnej zapowiadaliśmy, że dostarczymy naszym klientom sporą dawkę sportowych emocji. Oto one. Już dziś oddajemy w ich ręce aż 400 darmowych biletów na przedostatni wielki sprawdzian formy naszej reprezentacji przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w Katarze. Aby je wygrać wystarczy wykazać się celnością strzelca w naszej aplikacji"

Lubisz Paczkomaty i korzystasz z usług InPostu? Doskonale się składa, bo polski operator najpopularniejszych automatów paczkowych przygotował nie lada wakacyjną niespodziankę. Właśnie dziś, 13 lipca, ruszyła wakacyjna loteria InPost. To zabawa dla wszystkich osób, które do 24 sierpnia bieżącego roku skorzystają z dostawy do Paczkomatu i posiadają aplikację InPost Mobile . Nagrody są naprawdę atrakcyjne.Każda osoba korzystająca z aplikacji InPost i Paczkomatów ma szansę wygrać jeden z dziesięciu specjalnych pakietów VIP i wybrać się nie tylko na mecz Polska Holandia, ale też z bliska zobaczyć trening polskiej reprezentacji piłkarskiej. Nagród "pocieszenia" jest niemało, bo mowa o aż 200 wejściówkach na rzeczone spotkanie- zachęca Anna Heimberger, Dyrektor marketingu InPost Polska.Jak wziąć udział w loterii? Wystarczy jako sposób dostawy przesyłki wybrać Paczkomat. Następnie zdalnie odebrać przesyłkę z wykorzystaniem aplikacji InPost Mobile, wypełnić krótki formularz, obrać odpowiednią taktykę uderzenia i trafić piłką do bramki w aplikacji. Każdy gol to możliwość wygranej, a każda kolejna przesyłka odebrana z Paczkomatu z aplikacją InPost Mobile, to dodatkowa szansa na przeżycie niezapomnianych sportowych emocji z Reprezentacją Polski i InPostem.Powodzenia!Źródło: InPost