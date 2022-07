Twitter pozywa Elona Muska. I bardzo dobrze

Miliarder się doigrał.



Twitter oficjalnie pozywa Elona Muska, aby zmusić go do dokończenia transakcji oraz przejęcia serwisu społecznościowego - za 44 miliardy dolarów. Jak donosi The New York Times, pozew pojawił się w Chancery Court w amerykańskim Delaware - zarząd Twittera zarzuca Muskowi niesłuszne zerwanie umowy na zakup platformy.



W kwietniu 2022 roku Elon Musk oficjalnie twierdził, iż jest w stanie kupić Twittera za 54,20 dolara za akcję. Sprawa w ciągu ostatnich tygodni przybrała jednak dość nieoczekiwany obrót.





Co stanie się dalej?

Cała sytuacja zaczęła komplikować się w maju tego roku, kiedy to Elon Musk stwierdził, iż umowa związana z kupnem Twittera pozostaje “w zawieszeniu”. Miliarder afrykańskiego pochodzenia poprosił Twittera o dostarczenie raportu związanego z fałszywymi kontami oraz botami na platformie - co przez analityków zostało odebrane tylko i wyłącznie jako zagrywka w celu wynegocjowania lepszej ceny za platformę. W swoim pozwie, Twitter twierdzi, iż Elon Musk nie może manipulować akcjonariuszami oraz decyzjami, które zostały uprzednio podjęte. Zarząd Twittera zarzuca również Muskowi, iż nie poprosił on o żadne informacje związane z fałszywymi kontami zanim wyraził oficjalną chęć przejęcia całej platformy społecznościowej.



Czytaj też: Elon Musk anuluje umowę kupna Twittera, firma miała naruszyć postanowienia i wprowadzać w błąd



Jak skończy się ta sytuacja? Na ten moment trudno to przewidzieć.



Jedno jest pewne: Elon Musk nie jest już zainteresowany posiadaniem miejsca do kultywowania własnego rodzaju wolności słowa.



Na swoim koncie na Twitterze Elon zareagował w taki sposób, do jakiego przyzwyczaił on nas od lat - po prostu wyśmiewając całą sytuację. Niebawem jednak może mu już nie być tak bardzo do śmiechu - szczególnie jeśli faktycznie Twitter weźmie się na ostro za dochodzenie swoich praw.

Innym ważnym elementem opisywanego pozwu są rzekome szczegóły dotyczące specyficznych “zagrywek” Elona Muska związanych z utrzymaniem najlepszych pracowników w Twitterze. Okazuje się, że to właśnie przez ekscentrycznego przedsiębiorcę spora część wartościowych pracowników poszła szukać szczęścia… gdzie indziej.