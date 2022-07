Revolut rozdaje kryptowaluty. Jest jeden warunek

Ciekawa inicjatywa.

Kursy poszerzające wiedzę o kryptowalutach

Revolut, aplikacja finansowa z której korzysta już ponad 18 milionów osób na świecie, chce uczyć finansów i nagradzać za zdobytą wiedzę. W aplikacji jest już dostępny moduł edukacyjny ‘Learn & Earn’ by zachęcić polskich klientów do edukacji finansowej, pierwsze kursy poświęcone są kryptowalutom.Moduł edukacyjny ‘Learn & Earn’ to kursy, których celem jest szerzenie wiedzy finansowej, między innymi na temat świata kryptowalut, blockchaina, popularnych tokenów i protokołów. Kursy są już dostępne dla klientów Revolut, którzy po ich ukończeniu i zdaniu testów, mogą zdobyć. Uzyskane tokeny można zatrzymać, wymienić na inne waluty cyfrowe, lub tradycyjne waluty FIAT (np. €, $, £).Ścieżkę edukacyjną otwiera kurs, na temat podstawowych zagadnień związanych z kryptowalutami. Lekcje są krótkie i proste, tłumaczą czym są kryptowaluty, czym różnią się od tradycyjnych walut FIAT, wyjaśniają pojęcie ‘systemu zdecentralizowanego’, znaczenie kryptografii, mechanizm technologii blockchain, a także duże ryzyko, które wiąże się z handlem kryptowalutami.Drugi kurs dotyczy wybranego tematu, jakim jest multichain Polkadot, który łączy blockchainy w sieć WEB3 - zdecentralizowany odpowiednik Internetu. Kurs składa się z materiałów wizualnych, interaktywnych kart, video animacji i filmików, które objaśniają czym jest DOT, token natywny sieci Polkadot, jakie są zastosowania sieci, jak działa mechanizm zarządzania systemem i jaka jest rola tzw. ‘Relay Chain’, wykorzystywanego przez Polkadot do łączenia specjalistycznych i publicznych blockchainów w zunifikowaną sieć.Revolut planuje jeszcze w tym roku udostępnić kolejne kursy w ramach modułu edukacyjnego ‘Learn & Earn‘, by pomóc klientom zyskać większą kontrolę nad finansami i dać im bezpieczny dostęp do nowych usług i narzędzi.Jeżeli nie posiadasz jeszcze aplikacji Revolut - załóż konto pod tym adresem , a otrzymasz 50 zł zasilenia i miesiąc bezpłatnego planu Revolut Premium.Sprawdź też: Jak działa karta Revolut? Czy warto ją mieć? Źródło: Revolut