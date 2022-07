Córka polskiego patostreamera w nowym sezonie Wiedźmina od Netfliksa

Zaskakujący angaż.

Polka w trzecim sezonie Netfliksa

ICYMI: We know 6 more new cast members of #TheWitcher S3https://t.co/ZGFDRhen2z — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) July 5, 2022

Żyjemy w ciekawych czasach, w których furorę wśród części polskich internautów robią patostreamerzy. Popularne od kilku lat jednostki swoją sławę zbudowały m.in. wkoło przeklinania, poniżania innych i picia alkoholu w trakcie transmisji na żywo. Gural DanielMagical , czy choćby słynny Krzysztof Kononowicz to tylko wierzchołek góry lodowej, na szczycie której znajduje się również polski aktor Wojciech Olszański, dziś znany przede wszystkim jako Aleksander Jabłonowski. To właśnie jego córka zagra rolę w nowym sezonie Wiedźmina produkcji Netfliksa.Wojciech Olszański to patostreamer, który ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Starsi Polacy znają go przede wszystkim z roli Faona w Quo Vadis z 2001 roku. Młodzi widzowie znają raczej wyłącznie jego pseudonimy. Jaszczur. Aleksander Jabłonowski. Mało kto wie, że jest on ojcem utalentowanej młodej aktorki, pisarki, skrzypaczki i wokalistki, Michaliny Olszańskiej. To ona dostała angaż w Wiedźminie.Wieści o roli Michaliny Olszańskiej 3. sezonie Wiedźmina przekazuje serwis Redanian Intelligence. 30-latka według pogłosek wcieli się w rolę jednej z czarodziejek. Polakom nie podobało się, że w dziele tworzonym na podstawie powieści Andrzeja Sapkowskiego gra tak mało Polaków. Najwyraźniej jest to odpowiedź na te utyskiwania.Michalina Olszańska debiutowała na ekranach telewizorów w serialu "Barwy szczęścia". Kinomaniacy znają ją z ról w produkcjach takich jak "Jack Strong" i "Miasto 44". Polka otrzymała Czeskiego Lwa dla najlepszej aktorki za tytułową rolę w dziele "Ja, Olga Hepnarova", gdzie zagrała ostatnią obywatelkę Czechosłowacji, na której wykonano karę śmierci. Olszańska grała też główną rolę w filmie "Matylda", który w 2017 roku wywołał niemały skandal w Rosji ze względu na poruszaną tematykę.Jeśli chcecie poznać bliżej arcyciekawą postać Wojciecha Olszańskiego, polecam Waszej uwadze doskonały odcinek historii memów, poświęcony jego osobie.Michalina Olszańska grała już wcześniej w jednej z produkcji na platformie Netflix. Mowa o serialu "1983", który spotkał się z mieszanymi ocenami.Źródło: Redanian Intelligence