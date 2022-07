Sklep Google Play ma nowe logo. Nie znajdziesz ani jednej różnicy, ale te istnieją

Zabawa dla spostrzegawczych.



Tak to już jest, że firmy lubią cyklicznie odświeżać lub zmieniać identyfikacje produktowe. Jedne marki zastępują inne, a nowocześniejsze znaki graficzne wchodzą w miejsce tych starszych. Dotychczasowe logo sklepu z aplikacjami Google Play miało już aż 6 lat (!!!), w związku z czym gigant z Mountain View postanowił je zmienić. Novum to zabawa z cyklu "znajdź X różnic".



Nowe logo Google Play w 2022 roku

Google ostatnio zmienił ikonę Play w 2016 roku, kiedy na rynku wciąż były obecne filmy Google Play, Muzyka Google Play i inne wycofane już apki i usługi. Nowe logo Google Play z 2022 roku nadal jest trójkątem, ale naprawdę baczny obserwator dostrzeże kilka różnic. Gotowy? Masz minutę, aby znaleźć ich jak najwięcej.



Dotychczasowe logo Google Play (po lewej) oraz nowe (po prawej). Różnice są, ale nie każdy je dostrzeże. | Źródło: 9to5google



No dobra, na pewno się męczysz. Podpowiem: rogi są nieco bardziej zaokrąglone w porównaniu do obecnej identyfikacji graficznej. Cztery kolory są również ściślej dopasowane do czterech kolorów w logo Google. Kolory niebieski i zielony są jakby mniej nasycone. Wydaje się również, że nieco inaczej wyglądają proporcje pomiędzy kolorami - niebieski ustąpił nieco miejsca innym barwom.



Obecnie dostępny jest wyłącznie wariant ikony w niskiej rozdzielczości. Można go podziwiać w Google Pay, jak i Google Play, a wkrótce również w Portfelu, podczas dokonywania transakcji w sklepie Google Play. Nie wiadomo, kiedy dokładnie nastąpiła aktualizacja, bo Google nie było łaskawe się nią pochwalić.



No i tyle. Tylko tyle, czy aż tyle?



Źródło: Google