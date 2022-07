Dzieciństwo przed ekranami. Badanie LEGO smuci

Znak czasów.

Od lat powtarza się jak mantrę, że coraz młodsze dzieci spędzają coraz więcej czasu przed różnego rodzaju ekranami. Podczas gdy dzisiejsi 30-, 40-latkowie lubią mówić, że "kiedyś to było", bo "kiedyś" młodzież spędzała czas głównie na świeżym powietrzu, rodzice niespecjalnie przejmują się tym, że największą atrakcją dla ich pociech stał się wyświetlacz laptopa, monitora lub smartfona. Badanie przeprowadzone przez LEGO i Edelman DXI ujawnia dość smutne statystyki.Aż 6 na 10 rodziców w Polsce twierdzi, że ich dziecko spędza zbyt wiele czasu online. Badanie przeprowadzone przez LEGO we współpracy z Edelman DXI dowodzi, że niewiele z tego wynika. Aż 78 procent opiekunów dzieci powyżej 3. roku życia przyznaje, że ich dzieci korzystają z internetu, spędzając tam średnio 11,5 godziny tygodniowo. Niedużo? Przypominam, że chodzi nawet o 3-letnie dzieci.Zestawiając powyższą informację z pozostałymi statystykami z badania Lego Play Well 2022 kształtuje się niezbyt pozytywny obraz polskiej młodzieży. Typowa zabawa offline zajmuje dzieciom średnio 15,3 godziny tygodniowo, podczas gdy odrabianie zadań domowych - 11,1 godziny. Rodziców jednocześnie niepokoi stan tzw. higieny umysłowej ich dzieci.

Dziecko i Internet - zalety

Kiedyś każde dziecko marzyło o klockach LEGO. Dziś większość chce zaistnieć przed znajomymi w mediach społecznościowych. | Źródło: Canva Pro75% rodziców obawia się o nieodpowiednie treści w sieci, nękanie oraz nieprawdziwe informacje, które w Internecie widnieją na każdym kroku. Mało który rodzic ma czas, aby 24 godziny na dobę nadzorować to, co dziecko robi na smartfonie lub komputerze. Jednocześnie rodzice nie wiedzą jak zautomatyzować ten proces lub stanowczo wyznaczyć ramy czasowe korzystania z elektroniki użytkowej.90 procent rodziców twierdzi, że dba o bezpieczeństwo dzieci online, ale badanie wykazało, że dorośli nie mają dostatecznej wiedzy na temat zapobiegania zagrożeniom. Dość powiedzieć, że aż 40 procent badanych nie wie jak monitorować działania online swoich dzieci, a 33% nie wie co dzieci robią w sieci! I jak to się ma do "dbania o bezpieczeństwo" deklarowanego przez tak duży odsetek badanych?Rzecz jasna korzystanie z sieci to także zalety. 76 procent badanych rodziców je dostrzega, przy czym aż 56 procent twierdzi, że ich dzieci rozwijają w ten sposób zdolność krytycznego myślenia. To prawda, o ile tylko rodzic nauczy je czerpać wiedzę z odpowiednich źródeł. Mniej więcej tyle samo rodziców uważa, że dzieci zyskują w sieci pewność siebie.W badaniu brało udział 32 781 rodziców i 24 593 dzieci w wieku 5-12 lat w 35 krajach świata na początku 2022 roku.Źródło: wirtualnemedia