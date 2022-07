Bolt wprowadza opcję “kobiety dla kobiet”

Bezpieczniejsze przejazdy.



Bolt rozpoczął wdrażanie nowej opcji, która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa przejazdów w przypadku kobiet. Nowość jest opisywana jako “kobiety dla kobiet” i pozwoli przedstawicielkom płci pięknej zamawiać przejazdy, które będą obsługiwane bezpośrednio przez kobiety.



Skąd taka decyzja?



Bolt chce zwiększyć bezpieczeństwo kobiet



Firmy z segmentu ride-sharing nie mają dobrej passy i tyczy się to wszystkich z nich. W ostatnich latach w Polsce było głośno o sytuacjach związanych z nadużyciami seksualnymi w “taksówkach”. Skala problemu jest bardzo duża i nie obędzie się bez dodatkowych środków bezpieczeństwa - jednym z nich ma być właśnie opisywana nowość proponowana przez Bolta.





Co najważniejsze, przejazdy w ramach opcji “kobiety dla kobiet” nie będą wyceniane wyżej niż standardowe stawki dostępne w samej aplikacji - widać więc, że Bolt nie chce zarobić na swojej nowości, a bardziej daje użytkownikom alternatywę, co do korzystania z oferowanych przez siebie przewozów.Zapewne wraz z czasem przedsiębiorstwo rozszerzy dostępność opisywanej funkcjonalności na inne polskie miasta.Ciekawi mnie, jak na to wszystko zdecyduje się odpowiedzieć bezpośrednia konkurencja?