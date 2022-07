Wpadka TVP. Nie zgadniecie, gdzie trzymali hasła

Kompromitacja.

Hasła pracownika widoczne w programie w TVP Info

"Zdjęcie papieża przysłania końcówki tekstu i narysowaną linię. Wniosek? Powieszone po napisaniu tekstu. Prawdopodobnie specjalnie na potrzeby nagrania, żeby wszystkie babcie zobaczyły, jakie to dobre ludzie w TVP pracują"

"Hasło składające się z 6 liter. Haslo12345 - nawet to by było bezpieczniejsze... Ale czego oczekujemy po młotkach co zostawiają je zapisane na białej tablicy nad ekranem... A później filmują je i pokazują w TV"

Drogie TVP: mamy 2022 rok, obudźcie się

Telewizja Polska zaliczyła kompromitującą z punktu widzenia bezpieczeństwa wpadkę na oczach zapewne dziesiątek, o ile nie setek tysięcy widzów. 5 lipca 2022 roku na antenie TVP Info ok. godziny 19:56 pojawiło się ujęcie stanowiska pracowniczego, które nigdy nie powinno zostać pokazane. TVP prawdopodobnie chcąc zaprezentować wizerunek papieża Jana Pawła II i polskie godło na stanowisku jednego z pracowników, pokazała przy okazji... jego loginy i hasła.Na antenie TVP Info realizator w trakcie jednego z ujęć pokazał białą tablicę z przeróżnymi zapiskami. Podczas gdy większość widzów Telewizji Publicznej skierowała swoją uwagę zapewne przede wszystkim na śp. Jana Pawła II oraz godło Polski, dociekliwi zrobili sobie zrzuty ekranu i przeanalizowali pozostałą część jej zawartości. Nie trzeba było długo czekać na znalezienie czegoś, czego państwowy nadawca powinien się wstydzić.Jak widać w Telewizji Polskiej zwyczajem jest zapisywanie loginów i haseł mazakiem na tablicy, w taki sposób, aby były one powszechnie dostępne. Czy loginy i hasła służą do logowania w którymś z kluczowych systemów telewizyjnych? Tego nie wiadomo. Wiadomo jednak, że dwa miliardy złotych rocznie przekazywanych z budżetu na TVP nie są kierowane na szkolenia pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa.- komentuje jeden z użytkowników serwisu Reddit.- pisze inny.Kolejny podsumowuje dyskusję na temat cyberbezpieczeństwa: Menedżer haseł w 2022 roku powinien być podstawowym programem na każdym komputerze, a już na pewno komputerze pracownika Telewizji Publicznej. W żadnej poważnej firmie nie przeszłoby zapisywanie haseł na tablicy, na którą rzucić może okiem dowolna osoba znajdująca się w jej pobliżu. Internauci skwitowali sprawę krótko: Telewizja Publiczna nie jest poważną instytucją. W świetle zaistniałego zdarzenia trudno z tym stwierdzeniem polemizować.Źródło: Reddit, Twitter