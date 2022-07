Podwodne drony zatrzymane przez policję. Szmuglowały narkotyki

Śledztwo trwało 14 miesięcy.

Dilerska technologia





Desmantelada una organización que fabricaba #drones y #semisumergibles capaces de cruzar el Estrecho con hasta 200 kg de droga



Hay 8 personas detenidas en #Cádiz, #Málaga y #Barcelona



1 vez que se intervienen vehículos que operan bajo el agua sin tripulación a bordo pic.twitter.com/P81cRwjIVx — Policía Nacional (@policia) July 4, 2022

Po trwającym 14 miesięcy śledztwie, hiszpańska policja skonfiskowała trzy podwodne drony zbudowane w celu przemycania narkotyków. Konstrukcje poruszały się głównie przez Cieśninę Gibraltarską. Specjalnie zaprojektowane drony pozwalały na przemycenia sporej ilości narkotyków w stosunkowo bezpieczny i niezauważalny sposób.Czego to ludzie nie wymyślą.W 2021 roku mogliśmy usłyszeć o dronie z pięcioma silnikami, który latał i dostarczał narkotyki pod wybrany adres. Konstrukcja została przejęta przez specjalną jednostkę kryminalną hiszpańskiej policji, ale wygląda na to, że dilerzy nie mają zamiaru się poddawać. Narkotykowi baroni postanowili spróbować swoich sił wysyłając drony bezpośrednio pod powierzchnią wody. Jak donosi BBC, Hiszpania stała się w ostatnich latach prawdziwą bramą dla przemytu narkotyków do Europy.