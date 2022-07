Chcesz samodzielnie rejestrować karty SIM? Świetna nowość w aplikacji T-Mobile

Jak zarejestrować kartę SIM w aplikacji?

25 lipca 2016 roku weszła w życie ustawa, która wymaga od wszystkich użytkowników kart SIM rejestracji swoich danych . Podczas rejestracji przy zakupie należy podać imię i nazwisko oraz numer PESEL lub serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dotyczy to osób fizycznych. W przypadku abonentów niefizycznych wymagana jest nazwa oraz numer REGON lub NIP.T-Mobile, jako pierwszy operator na rynku wprowadza nową funkcję dla klientów korzystających z usług na kartę – od teraz użytkownicy smartfonów mogą, korzystając z aplikacji Mój T-Mobile . W kolejnym etapie ta możliwość zostanie wprowadzona także dla klientów Heyah na kartę.Rejestracja karty SIM dla klientów T-Mobile, dostępna jest w języku polskim, angielskim oraz ukraińskim. Użytkownicy, którzy dysponują smartfonem z systemem Androidem i iOS, mogą przejść przez cały proces samodzielnie w aplikacji „Mój T-Mobile” w jedną chwilę. Wystarczy, że klient potwierdzi swoją tożsamość kontem bankowym za pośrednictwem bezpiecznego narzędzia opracowanego przez Krajową Izbę Rozliczeniową – mojeID.Aby poprawnie zarejestrować kartę, należy podać numer telefonu, który chcemy zarejestrować, numer PUK oraz adres e-mail.Następnie klient zostaje przekierowany do MojeID, aby mógł potwierdzić swoją tożsamość. W tym celu wybiera swój bank i loguje się do niego – bank przedstawi dane, które będą przekazane do T-Mobile: imię, nazwisko, PESEL. Dopiero po wyrażeniu zgody przez klienta, zostaną one przesłane i na ich podstawie zarejestrujemy kartę. Użytkownik może także wyrazić zgody marketingowe – plusem za zaznaczenie wszystkich zgód jest otrzymanie dodatkowych 5 zł, które będą dodane po wykonaniu doładowania.Miejmy nadzieję, że podobna funkcja pojawi się wkrótce u innych operatorów sieci komórkowych w Polsce.Źródło: T-Mobile