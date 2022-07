Latający hotel z reaktorem atomowym. Sky Cruise nie musiałby nigdy lądować

Niezwykła maszyna.

Niektóre koncepty i wizualizacje powstają wyłącznie po to, aby rozbudzać ludzką wyobraźnię. Nawet gdy oczywistym jest to, że nigdy nie zostaną one zmaterializowane, pozwalają oglądającym puścić wodze fantazji i zastanowić się nad tym, "co by było, gdyby". Skoro pisaliśmy już na łamach naszego serwisu o polskim samochodzie Izera , czyli wymyśle z pogranicza rzeczywistości i świata science-fiction, nic nie stoi na przeszkodzie, aby nie pochylić się nad koncepcyjnym latającym hotelem. Hotelem, który nigdy nie ląduje na ziemi.