Zarobki w Microsoft ujawnione. Bajońskie kwoty będą jeszcze wyższe

Za takie pieniądze można żyć.

Wielu pracowników mniejszych firm zastanawia się, ile dokładnie płacą największe korporacje. Zarobki w Google, Microsofcie, Facebooku i u innych czołowych podmiotów tego sektora zdawała się zawsze spowijać mgiełka tajemniczości. Business Insider dotarł do wewnętrznej ankiety przeprowadzanej pośród pracowników Microsoftu, dzięki której uzyskano wgląd w zarobki w firmie. O takich kwotach większość Polaków może tylko pomarzyć.Co ciekawe, zaledwie 66 procent pracowników Microsoftu biorących udział w tegorocznej ankiecie odpowiedziało twierdząco na pytanie o to, czy ich zarobki w firmie są odpowiednio wysokie. Oznacza to znaczące pogorszenie się sytuacji względem roku poprzedzającego, kiedy to z otrzymywanych pieniędzy było zadowolonych 73 procent ankietowanych. Najpewniej właśnie taki stan rzeczy przełożył się na ogłoszone przez giganta z Redmond podwyżki.Microsoft nie ujawnia wynagrodzeń, ale prawo Stanów Zjednoczonych nakazuje firmie przedstawiać oferty płacowe we wnioskach o wizy pracownicze, składane przez pracowników z zagranicy do amerykańskiego Biura Certyfikacji Pracy Zagranicznej. Business Insider miał wgląd w te dane. Na podstawie tysięcy ujawnionych płac inżynierów, menedżerów i innych pracowników przygotowano ciekawy raport.

Analitycy finansowi ( Financial analysis ): 120 - 184 440 dol.

): 120 - 184 440 dol. Architekt rozwiązań w chmurze ( Cloud solution architecture ): 152,4 - 201 014 dol.

): 152,4 - 201 014 dol. Badacz ( Researcher ): 166 125 - 191 958 dol.

): 166 125 - 191 958 dol. Główny kierownik projektu ( Principal PM manager ): 196 890 - 222 065 dol.

): 196 890 - 222 065 dol. Główny kierownik programu ( Principal program manager ): 169 191 - 213 825 dol.

): 169 191 - 213 825 dol. Inżynier ds. operacji bezpieczeństwa ( Security operations engineer ): 126 952 - 218 800 dol.

): 126 952 - 218 800 dol. Inżynier sprzętu komputerowego ( Hardware engineer ): 118 - 239 591 dol.

): 118 - 239 591 dol. Inżynier krzemowy ( Silicon engineer ): 122 451 - 170 000 dol.

): 122 451 - 170 000 dol. Inżynier klienta ( Customer engineer ): 120 340 - 186 314 dol.

): 120 340 - 186 314 dol. Inżynier oprogramowania ( Software engineer ): 100 900 - 285 000 dol.

): 100 900 - 285 000 dol. Inżynier ds. eskalacji ( Escalation engineer ): 124 388 - 147 450 dol.

): 124 388 - 147 450 dol. Inżynier serwisu ( Service engineer ): 132,7 – 154 700 dol.

): 132,7 – 154 700 dol. Inżynier SR ( Site reliability engineer ): 130 - 190 000 dol.

): 130 - 190 000 dol. Inżynier wsparcia ( Support engineer ): 90 - 135 000 dol.

): 90 - 135 000 dol. Inżynier ds. eskalacji wsparcia ( Support escalation engineer ): 104 766 - 135 000 dol.

): 104 766 - 135 000 dol. Inżynier wsparcia technicznego ( Technical support engineer ): 104,2 - 131 961 dol.

): 104,2 - 131 961 dol. Inżynier elektryk ( Electrical engineer ): 128 335 - 164 562 dol.

): 128 335 - 164 562 dol. Inżynier krzemowy ( Silicon engineer ): 106 700 - 239 292 dol.

): 106 700 - 239 292 dol. Inżynier mechanik ( Mechanical engineer ): 125 - 143 490 dol.

): 125 - 143 490 dol. Inżynier sieci w chmurze ( Cloud network engineer ): 142 600 - 194 015 dol.

): 142 600 - 194 015 dol. Kierownik programu biznesowego ( Business program manager ): 136 080 - 195 284 dol.

): 136 080 - 195 284 dol. Kierownik programu ( Program manager ): 138 - 155 577 dol.

): 138 - 155 577 dol. Kierownik programu biznesowego ( Business program manager ): 93,7 - 195 000 dol.

): 93,7 - 195 000 dol. Kierownik programu ( Program manager ): 119 do 175 000 dol.

): 119 do 175 000 dol. Kierownik działu inżynierii oprogramowania ( Software engineering manager ): 146 - 258 000 dol.

): 146 - 258 000 dol. Kontroler ( Controllership ): 120 700 - 168 110 dol.

): 120 700 - 168 110 dol. Lider działu inżynierii oprogramowania ( Software engineering lead ): 182 524 - 244 548 dol.

): 182 524 - 244 548 dol. Naukowcy zajmujący się danymi i naukami stosowanymi ( Data and applied scientist ): 119 600 - 224 445 dol.

): 119 600 - 224 445 dol. Naukowiec zajmujący się danymi ( Data scientist ): 149 800 - 160 000 dol.

): 149 800 - 160 000 dol. Planista biznesowy ( Business planner ): 135 280 - 170 000 dolarów

): 135 280 - 170 000 dolarów Projektant ( Designer ): 129 255 - 153 900 dol.

): 129 255 - 153 900 dol. Specjalista ds. analityki biznesowej ( Business analytics specialist ): 130 - 159 135 dol.

): 130 - 159 135 dol. Starszy kierownik programu ( Senior program manager ): 160 614 - 195 860 dol.

): 160 614 - 195 860 dol. Starszy inżynier serwisu ( Senior service engineer ): 139,6 - 196 865 dol.

): 139,6 - 196 865 dol. Starszy naukowiec zajmujący się danymi i naukami stosowanymi ( Senior data and applied scientist ): 160 - 172 500 dol.

): 160 - 172 500 dol. Starszy inżynier ds. rozwoju oprogramowania ( Senior software development engineer ): 159 - 208 640 dol.

): 159 - 208 640 dol. Starszy inżynier oprogramowania ( Senior software engineer ): 139 - 205 000 dol.

): 139 - 205 000 dol. Starszy kierownik programu (Senior program manager): 129 910 - 200 000 dol.

Niektórzy internauci twierdzą, że praca w Microsoft jest marzeniem każdego informatyka. | Źródło: mat. własnyNajwięcej w Microsoft zarabia inżynier oprogramowania z Kalifornii - 285 000 dolarów rocznie (ok. 1,3 mln złotych). Najmniej zarabia według ankiet pewien specjalista ds. sprzedaży w Waszyngtonie. Musi zadowolić się rocznie kwotą 65 000 dolarów (ok. 298 000 złotych). Daje to ok. 24 833 złote miesięcznie. Koszty utrzymania w Waszyngtonie do niskich nie należą, ale...Poniżej pełne zestawienie zarobków w Microsoft opublikowane przez Business Insider. 1 dolar to ok. 4,59 złotych według kursu na 5 lipca 2022 roku.Pozostaje nam życzyć wszystkim wykwalifikowanym pracownikom w Polsce tak dużych zarobków... a wszystkim Polakom przede wszystkim zarobków godziwych.Źródło: BI