Jaki Internet w okolicy wybrać? Rządowa wyszukiwarka Ci pomoże

Jaki internet w pobliżu? Sprawdź ten serwis

Wybór dostawcy internetu nie jest zadaniem prostym. Warto poprzedzić go choćby minimalnym rozeznaniem się na temat tego, jacy dostawcy oferują taką usługę w okolicy, w jakiej cenie oraz czy działa on szybko i stabilnie. W czasach pracy i nauki zdalnej oraz multimedialnej rozrywki w rozdzielczości 4K dostęp do sieci jest szczególnie ważny dla niemal każdego. KPRM Cyfryzacja ogłosiła rychłe udostępnienie bezpłatnej i powszechnie dostępnej bazy danych z informacjami o dostępności sieci w każdej polskiej gminie.Jak sprawdzić dostawców internetu w pobliżu? Do tej pory w zasadzie jedynym rozwiązaniem było żmudne przeczesywanie zasobów internetu w poszukiwaniu usługodawców, alternatywnie spacer po najbliższej okolicy celem znalezienia punktów sprzedaży. Z udostępnioną w niedalekiej przyszłości wyszukiwarką korzystającą z bazy, będzie to znacznie prostsze., czyli System Informacyjny o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego to bezpłatna publiczna baza danych, zawierająca informacje na temat rodzaju usługi dostępu do Internetu, znajdującej się na konkretnym obszarze. Baza będzie dostępna dla obywateli, przedsiębiorców telekomunikacyjnych i administracji.Obecna baza prowadzona pod adresem wyszukiwarka.uke.gov.pl przez Prezesa UKE nie jest doskonała. Aktualizowana raz na rok nie jest specjalnie użyteczna dla większości Polaków. Często pokazuje ona informacje usługach światłowodowych wyspecjalizowanych podmiotów, które nie są kierowane do gospodarstw domowych.