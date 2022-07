Orlen zmienia zasady promocji na paliwa. Przeczytaj, zanim zatankujesz

Ważna zmiana.

Rabat na paliwo na stacjach Orlen - jak odebrać?

"W okresie od 1 lipca 2022 r. – 31 sierpnia 2022 r. Rabat będzie również udzielany Uczestnikom Zarejestrowanym po okazaniu i zeskanowaniu aktywnej głównej plastikowej Karty VITAY"

Skąd pobrać aplikację Orlen Vitay?

Rywalizacja cenowa na stacjach paliw trwa w najlepsze

Kilka dni przed końcem czerwca PKN Orlen ogłosił start promocji na paliwa . Osoby korzystające z aplikacji Orlen Vitay przez wakacje mogą oszczędzić nawet 30 groszy na litrze paliwa. Niestety, nie wszystko od początku poszło zgodnie z planem i akcji promocyjnej towarzyszyły liczne problemy nie tylko z działaniem apki, ale również niepotrzebnie skomplikowaną procedurą odebrania rabatu. Teraz postanowiono to zmienić a rabat na paliwa naliczany jest w nowy sposób.Przypominamy, że użytkownicy aplikacji Orlen Vitay oraz tradycyjnych kart lojalnościowych mogą korzystać z promocji na paliwa od odpowiednio 27 czerwca i 1 lipca tego roku. Każdy może zatankować maksymalnie 150 litrów zrabatowanych paliw w trzech tankowaniach po maksymalnie 50 litrów każde. Do tej pory dodatkowym zbędnym krokiem do odbioru rabatu, z którego zrezygnowały chociażby stacje paliw BP, była konieczność aktywowania kuponów. Powodowało to zakłopotanie u osób nieświadomych tego stanu rzeczy. Po fali krytyki Orlen zniósł ten wymóg.Wcześniej należało najpierw aktywować kupon w aplikacji Orlen Vitay, później okazać go kasjerowi, a dopiero później pokazać kartę Vitay. Teraz wystarczy ten ostatni krok.- głosi regulamin promocji. Miło.Wszyscy wiemy doskonale, że rabaty na paliwa przy jednoczesnej konieczności posiadania karty lojalnościowej nie są gestem dobrego serca, a cwaną zagrywką marketingową, nastawioną na zjednanie sobie serc konsumentów, którzy potencjalnie dzięki punktom na karcie mogą tankować na danej stacji częściej.Aplikację Orlen Vitay pobierzesz bezpłatnie w wydaniach na urządzenia mobilne z systemami Android i iOS. Aby to zrobić, skorzystaj z poniższych odnośników.Konto w programie Orlen Vitay można założyć za pośrednictwem apki oraz poprzez przeglądarkę internetową pod adresem program.vitay.pl Notabene, zaobserwowałem niezwykle ciekawy efekt promocji na paliwa. Stacje, które udzielają rabatu pierwotnie nie obniżały cen paliw na słupach z wyświetlaczami. Gdy na akcję odpowiedziały stacje nie wymagające kart lojalnościowych, poprzez obniżkę cen na słupach, Orlen, Lotos i BP zostały zmuszone do dokonania korekty cenowej także na słupach. Realnie zatem rabat jest znacznie większy niż 30 groszy, choć... nie ma się chyba z czego cieszyć. Każdy chciałby powrotu paliw po 4-5 złotych, zamiast jałmużny w wysokości 45 złotych na 150 litrach paliwa.Tak, oszczędność 30 groszy na litrze daje oszczędność 45 złotych na 150 litrów paliwa. Dużo to czy mało? Można powiedzieć, że lepszy rydz niż nic, ale...Źródło: mat. własny, Orlen