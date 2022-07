Typowy Janusz na polskiej plaży. Gdańsk stworzył zaskakujący film

Potrzebna kampania społeczna.



Kim jest "typowy Janusz"? Tym mianem zwykło się określać stereotypowego Polaka, którego działania kojarzą się z wszystkim co najgorsze - obciachem, głupotą, złośliwością. Typowy Janusz to również wygląd: zaniedbany, koszulka "żonobijka", skarpety założone do sandałów, w ręku reklamówka któregoś z popularnych sklepów spożywczych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku przygotował z okazji rozpoczętych wakacji nietypowy film ukazujący typowego Janusza nad polskim morzem. Następuje w nim dość niespodziewany zwrot akcji, który powinien dać do myślenia każdemu Polakowi wybierającemu się na odpoczynek.



Typowy Janusz nad polskim morzem

Wakacje to czas wielkiego wypoczynku Polaków. Obywatele naszego kraju jeżdżą nad morze, w góry, tłumnie odwiedzają lasy i parki. Niestety, pewna liczba odpoczywających zostawia za sobą śmieci. Nie, nie w koszach na odpady. Wszędzie. To prawdziwa plaga i gigantyczny problem dla największych kurortów wypoczynkowych. W ciekawy sposób nagłaśnia to Gdańsk.



WFOŚiGW opublikował materiał wideo przedstawiający "Janusza" udającego się na plażę. Ma przypiętą większość łatek wizualnych typowego Janusza znanego z memów. Główną rolę gra Rafał Ostrowski, aktor Teatru Muzycznego w Gdyni. Spot stworzony w ramach kampanii ekoTurysta mianem typowego Janusza nie nazywa jednak głównego bohatera, a innych urlopowiczów, którzy naśmiewają się z niego.



Podczas gdy filmowy "typowy Janusz" na plażę dojeżdża składakiem, rozkłada na nim wielki parawan i z miejsca staje się obiektem kpin, to wcale nie on jest bohaterem negatywnym. Są nim wszyscy wkoło. Ludzie, którzy pozostawiają po sobie na plaży stertę śmieci. Janusz postanawia posprzątać po turystach zachowującym się w ten urągający ludzkiej godności sposób.







Spot podsumowuje pytanie: "Wydaje Ci się, że wiesz co jest prawdziwym obciachem?". I z nim pozostawiamy wszystkich tych, którzy nie szanują własności i przestrzeni publicznej.



