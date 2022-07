TikTok pozwany za przyczynienie się do śmierci kilku dzieci

Słusznie?

Niebezpieczny trend na TikToku przyczyną pozwu

TikTok zainwestował miliardy dolarów, aby celowo zaprojektować i rozwinąć swój produkt, aby zachęcić, umożliwić i popchnąć treści do nastolatków i dzieci, o których pozwany wie, że są problematyczne i wysoce szkodliwe dla zdrowia psychicznego swoich nieletnich użytkowników. Algorytmy TikTok wykorzystują użytkowników poniżej 18 roku życia, których mózgi nie są w pełni rozwinięte, by kontrolować swoje impulsy i emocje. Pomimo wiedzy o niebezpiecznym "blackout challenge", firma "nie podjęła rozsądnych i odpowiednich kroków", takich jak blokowanie lub usuwanie filmów, aby zapobiec oglądaniu tych treści przez dzieci.

TikTok został właśnie oskarżony o promowanie szkodliwych wyzwań, które doprowadziły do śmierci młodych osób. Mowa tu dokładnie o „blackout challenge”, gdzie użytkownicy dusili się aż do momentu utraty przytomności. Rodzice pokrzywdzonych dzieci twierdzą, że osoby odpowiedzialne za platformę nie podjęły odpowiednich kroków w celu ograniczenia częstotliwości występowania niebezpiecznego zjawiska.Nie da się ukryć, że TikTok to obecnie najpopularniejsza platforma społecznościowa. Wyznacza ona internetowe trendy, lecz niekiedy nie są one aż tak przyjemne i wesołe. Co jakiś czas mamy do czynienia z negatywnymi zjawiskami, gdzie część osób promuje skrajnie niebezpieczne wyzwania i oczywiście niektórzy decydują się na sprawdzenie ich na własnej skórze. Pomimo że zainteresowanie nimi nie jest aż tak spore, to właśnie o nich zazwyczaj mówi się najgłośniej.Nie ma w tym nic dziwnego – zwłaszcza jeśli w grę wchodzi ludzkie życie. Tak pewien czas temu było z „blackout challenge” , gdzie zadaniem użytkowników było podduszanie się aż do momentu utraty przytomności. Wskutek tego „trendu” zginęły co najmniej dwie nieletnie osoby. Matki 8 i 9-letnich ofiar właśnie dlatego złożyły pozew przeciwko firmie ByteDance.Dokładny powód? Jak możemy wyczytać w dokumencie:Odpowiedzi platformy nie ma, lecz w 2021 roku jej rzecznik wypowiedział się na temat „blackout challenge”. Stwierdził wtedy, że tego typui nigdy nie było trendem na TikToku. Nie da się temu zaprzeczyć – to niebezpieczne wyzwanie nie dotarło do nawet ułamka użytkowników platformy, a TikTok regularnie usuwał zgłaszane treści naruszające regulamin.Faktem jest jednak także to, że część osób postanowiła sprawdzić challenge na własnej skórze i przypłaciło tym życiem – gdyby nie TikTok, to dziewczynki zapewne nigdy o wyzwaniu by się nie dowiedziały. Sprawą zajmie się teraz amerykański sąd i zapewne ByteDance wprowadzi kolejne sposoby na ograniczanie pewnych rodzajów treści, które wciąż wyświetlane są osobom poniżej 18 roku życia.Teraz jednak priorytetem firmy jest. Właśnie opublikowano najnowszy raport i jak się okazuje, w przeciągu jednego miesiąca pozbyto się około 41 tys. filmów traktujących o wojnie w Ukrainie. Zweryfikowano też mnóstwo filmów oraz usunięto kontra kontrolowane przez rosyjski rząd.Źródło: CNET , TikTok