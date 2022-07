Darmowy roaming w UE od dziś według nowych, jeszcze przyjaźniejszych zasad

Rozporządzenie KE weszło w życie.

Roaming w UE – zmiany w nowym rozporządzeniu

Nowe stawki roamingu

15 czerwca 2017 roku w całej Unii Europejskiej wprowadzono nowe stawki związane z korzystaniem z roamingu. Klienci przestali wówczas ponosić dodatkowe koszty za dzwonienie, odbieranie połączeń, wysyłanie i odbieranie SMS-ów oraz korzystanie z Internetu w ramach transmisji danych za granicą, oczywiście w ramach pewnych limitów. 30 czerwca przepisy, które były podstawą tych zasad, miały wygasnąć 30 czerwca bieżącego roku, jednak kilka miesięcy temu przyjęto z myślą o nich nowe rozporządzenie.Dzisiaj, 1 lipca, rozporządzenie to weszło w życie. Przekonaj się, co to oznacza, albowiem w kwestii poprzedniego rozporządzenia wprowadza ono dość istotne zmiany. Na szczęście są to zmiany sprzyjające użytkownikom.Wraz z nowym rozporządzeniem zasada Roam Like At Home, a nawet poszerzona. W krajach UE oraz Islandii, Liechtensteinie oraz Norwegii wciąż będzie można bowiem korzystać ze swoich pakietów tak, jak w kraju, w którym wykupiło się kartę SIM oraz bez dodatkowych opłat. Przepisy od teraz wymagają jednak od dostawców telekomunikacyjnych, aby Ci zapewniali podróżnym dostęp do takiej sieci, z jakiej mogą korzystać w domu.Powyższe oznacza rzecz następującą – jeżeli w Polsce korzystasz z pakietu, który umożliwia Ci dostęp do sieci 4G i 5G, teraz także w innych krajach będziesz mógł uzyskać dostęp do sieci 4G i 5G, oczywiście o ile tylko będzie pozwalał na to ich zasięg. Tam, gdzie sieci 4G i 5G będą dostępne, możliwości Twojej karty SIM nie będą ograniczane do odbierania tylko sieci 3G.Od dzisiaj firmy telekomunikacyjne są zobowiązane również do ochrony klientów przed niespodziewanymi opłatami, na przykład wynikającymi z przejścia na sieci nienaziemne, i jasnego informowania ich o usługach, które dodatkowych opłat mogą wymagać. Ponadto ustawodawcy chcą, aby od czerwca 2023 roku operatorzy automatycznie wysyłali użytkownikom podróżującym za granicę wiadomości informujące o dostępnych alternatywnych sposobach kontaktu ze służbami ratunkowymi, innych niż numer alarmowy 112.Nowe rozporządzenie Komisji Europejskiej uwzględnia też nowe stawki opłat za transmisję danych i inne usługi, obowiązujące po przekroczeniu limitów. Stawki te będą stopniowo maleć.Nowe stawki opłat za transmisję danych po przekroczeniu pakietu wyniosą 2 euro (ok. 9,43 zł) w 2022 roku, 1,80 euro (ok. 8,49 zł) za 1 GB od 1 stycznia 2023 roku, 1,55 euro za 1 GB od 1 stycznia 2024 roku, 1,30 euro za 1 GB od 1 stycznia 2025 roku, 1,10 euro za 1 GB od 1 stycznia 2026 roku i 1,00 euro (ok. 4,72 zł) za 1 GB od 1 stycznia 2027 roku. Stawki za połączenie głosowe w roamingu w UE w latach 2022-2024 wyniosą 0,022 euro (10 groszy) za minutę (ok. 2,55 zł) i zmaleją do 0,019 euro (9 groszy) za minutę w 2025 roku. Maksymalna hurtowa opłata za SMS w roamingu w latach 2022-2024 będzie wynosić 0,004 euro (ok. 2 grosze) i zmniejszy się do 0,003 euro po 1 stycznia 2025 roku.Warto pamiętać, że opisane powyżej zasady nie obowiązują w krajach, które leżą w Europie, ale nie należą do Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Takie państwa to na przykład Wielka Brytania oraz Szwajcaria. Na ich terenie występują niezależne stawki roamingowe, które w przypadku Szwajcarii są szczególnie wysokie.Źródło: TechCrunch , fot. tyt. Canva