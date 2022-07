Królowa kryptowalut trafiła na listę FBI TOP 10

Chodzi o OneCoin.

Ruja Ignatova na celowniku FBI

Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie

Rządy państw z całego świata coraz baczniej przyglądają się kryptowalutom, giełdom kryptowalutowym oraz osobom zaangażowanych w obrót tymi cyfrowymi dobrami. O determinacji w poszukiwaniu podmiotów zamieszanych w malwersacje finansowe w tym zakresie niechaj świadczy fakt, że, znana też jako "królowa kryptowalut", trafiła właśnie do pierwszej dziesiątki osób najpilniej poszukiwanych przez FBI.Prawdopodobnie 40-kilkuletnia Bułgarka jest poszukiwana za rzekomą rolę w prowadzeniu oszustwa kryptowalutowego znanego pod nazwą OneCoin. Federalni śledczy oskarżają kobietę o wykorzystanie programu do wyłudzenia od ofiar ponad 4 miliardów dolarów (18 miliardów złotych).W 2014 roku OneCoin promowano na świecie mówiąc, że kupujący otrzymają prowizję jeżeli sprzedadzą wirtualną walutę odpowiedniej liczbie osób. Działania te zostały określane mianem piramidy finansowej. Agenci FBI twierdzą, że OneCoin był od początku bezwartościowy i nigdy nie był chroniony przez technologię blockchain wykorzystywaną przez inne kryptowaluty.Ruja Ignatova zniknęła z radarów wymiaru sprawiedliwości w 2017 roku, kiedy to amerykańscy urzędnicy podpisali nakaz jej aresztowania. Jest jedyną kobietą na liście 10 najbardziej poszukiwanych przez FBI.FBI w czwartek zaoferowało nagrodę w wysokości 100 000 dolarów (ok. 450 00 złotych) za wszelkie informacje prowadzące do aresztowania Ignatovej, która w 2019 roku otrzymała osiem zarzutów, w tym te o oszustwa bankowe i oszustwa związane z papierami wartościowymi.Źródło: BBC