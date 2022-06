Startuje nowa oferta Magenta Dom od T-Mobile

T-Mobile ogłosił dziś prowadzenie nowej oferty Magenta Dom, dzięki której użytkownicy będą mogli w prosty sposób korzystać z w pełni nielimitowanego abonamentu komórkowego i internetu światłowodowego, ale także z nowości w ofercie operatora: usługi telewizji. Wraz z premierą nowej oferty na jej użytkowników będą czekać usługi takie jak „Rozrywka bez Ograniczeń” czy dostęp do Playera na rok w prezencie.



Magenta Dom – dom bez limitu

Jak informuje operator, oferta została zaprojektowana w taki sposób, aby dostarczać klientom to, czego najbardziej potrzebują w udoskonalonej wersji. Z badań przeprowadzonych przez T-Mobile wynika, że dla aż 95% Polaków dobra jakość internetu ma kluczowe znaczenie, a ponadto 96% podczas zakupu usług docenia, gdy oferty są elastyczne i „skrojone na miarę”.



"Ofertę Magenta Dom stworzyliśmy w oparciu o trzy filary – elastyczność, prostotę i brak limitów. Oprócz tego było dla nas jasne, że rozwiązanie to musi oferować najwyższą możliwą jakość niezależnie od pakietu. Nasza nowa propozycja umożliwia klientom też swobodne dokonywanie zmian – w zależności od tego, czego aktualnie potrzebują. Dodatkowo zaś jest przejrzysta, a co najważniejsze – oferuje nielimitowane doświadczenia. Klienci nie muszą się obawiać, że ich pakiet – choćby internetu mobilnego w telefonie – się skończy, a jakość internetu domowego nie nadąży za ich tempem życia" - komentuje Goran Markovic, członek zarządu ds. B2C w T-Mobile Polska.



W ramach oferty abonamentowej w Magenta Dom użytkownik ma do dyspozycji nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w kraju i w roamingu w UE oraz nieograniczony limitem danych do wykorzystania internet mobilny w smartfonie z prędkością do 30 Mb/s. W skład abonamentu wchodzi także roczny bezpłatny dostęp do usługi „Rozrywka bez Ograniczeń”, dzięki której klient może korzystać każdego miesiąca z tej samej lub innej platformy streamingowej – takiej jak Legimi, Tidal czy HBO Max.



Drugim elementem zestawu jest internet światłowodowy dla domu w prędkości do 300 Mb/s. Trzecim – usługa telewizji ze 130 kanałami (w tym m.in. HBO, kanały z rodziny Disneya, Eleven Sports, czy TVN24) z pakietu L w promocyjnej ofercie na rok. Do tego dochodzi dostęp do platformy Player na 12 miesięcy bez reklam w prezencie oraz router Wi-Fi. Za całość klienci zapłacą 95 zł miesięcznie.







foto. T-Mobile



Po 12-miesięcznym okresie promocyjnym sami zaś zdecydują, czy chcą zachować najwyższy pakiet 130 kanałów telewizyjnych, czy też postawić na mniejszy. Do wyboru są trzy opcje – S z 60 kanałami w tej samej cenie, M z 110 kanałami w łącznej cenie 120 zł dla całej oferty oraz L za 145 zł miesięcznie. Osoby korzystające z oferty T-Mobile mogą liczyć tu na pełną swobodę. Każdego miesiąca mogą więc modyfikować typ pakietu telewizyjnego w zależności od swoich potrzeb. I tak – w jednym miesiącu przykładowo zdecydować się na pakiet L, po miesiącu zaś – S, zachowując pozostałe, nielimitowane elementy oferty bez zmian. Decyzja należy do użytkowników. Modyfikacji można zaś dokonać za pomocą aplikacji, bez wychodzenia z domu.



Jest też oferta dla osób, które nie są zainteresowane pakietem z abonamentem komórkowym. Na podobnych zasadach dostępny jest zestaw internetu światłowodowego do 300 Mb/s z telewizją. Także w tym wypadku klienci mogą korzystać ze 130 kanałów w okresie promocyjnym, a całość kosztować ich będzie 70 zł. Co ważne, klienci T-Mobile, którzy mają już w sieci jeden numer, mogą ten sam pakiet dokupić z rabatem w wysokości 20 zł w ramach programu „Korzyści dla Domu”. Po pół roku natomiast, w zależności od pakietu TV, który wybiorą, cena wyniesie 70 zł w wariancie S, 95 zł w opcji M lub 120 zł w przypadku oferty L. I tutaj tylko od użytkownika zależy, na który pakiet postawi w danym miesiącu.



Dodatkowo z ofertą telewizji za 1 zł użytkownik otrzymuje dekoder, który - poza korzystaniem z pakietu telewizyjnego w ramach oferty Magenta Dom – daje także dostęp do bogatego świata aplikacji i usług Android TV.



Oferta Magenta Dom będzie dostępna w sprzedaży stacjonarnej i zdalnej od poniedziałku, 4 lipca 2022 r.



Źródło: T-Mobile