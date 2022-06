InPost wprowadza bardzo przydatną nowość do swojej aplikacji

Skorzystasz?



InPost rozszerza swoje możliwości związane z komfortem przy nadawaniu i zwrocie paczki. Jak przyznaje firma, klienci uwielbiają możliwość zdalnego otwierania skrytki podczas odbioru swoich przesyłek. Do aplikacji InPostu trafiła funkcjonalność, która pozwoli wykorzystać zdalne otwieranie skrytki podczas nadania i zwrotu.



Jak to działa? W bardzo prosty sposób.



InPost - zdalne otwieranie skrytki podczas nadania i zwrotu



Jak możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie firmy, InPost pozwoli teraz wygodnie nadawać i zwracać paczki w Paczkomacie korzystając z opcji “Otwórz skrytkę zdalnie”. Nie będziecie musieli skanować kodu QR ani wpisywać kodu nadania na ekranie - tak, jak miało to miejsce do tej pory. Wystarczy otworzyć aplikację mobilną, nacisnąć jeden przycisk i w zasadzie to tyle.









Przy okazji InPost pochwalił się, iż





fot. InPost



Czy nowości w aplikacji osłodzą podwyżki?

Aby skorzystać z opisywanej nowości wystarczy posiadać aplikację InPost i przejść do zakładki “Nadaję” lub “Zwracam”. W odpowiednim polu należy uzupełnić specjalny formularz nadania lub zwrotu paczki do wybranego e-sklepu. Dalej możecie wybrać Paczkomat, z którego chcecie skorzystać - po podejściu do niego aplikacja umożliwi naciśnięcie opcji “Otwórz skrytkę zdalnie”. Później pozostaje już tylko wsadzić przesyłkę w odpowiednie miejsce i zamknąć drzwiczki Paczkomatu. Gotowe.Przy okazji InPost pochwalił się, iż z jego aplikacji korzysta obecnie 9,3 milionów aktywnych użytkowników w Polsce.





Źródło: InPost / fot. InPost

Problem jest jednak taki, że nie ma za bardzo alternatywy. InPost posiada jedne z najlepszych usług związanych z wysyłką towarów na rynku i mało kto jest w stanie zagrozić firmie Rafała Brzoski. Nie pozostaje więc nic innego, jak tylko korzystać z nowości.