Rolnik z Podlasia użył GPS i fotopułapki, by złapać złodzieja sianokiszonki

Okazał się nim aktor ze znanego serialu.



Podlaski rolnik z gminy Poświętne wykazał się nie lada determinacją i pomysłowością w celu ujęcia złodzieja bel sianokiszonki. Zamiast liczyć na skuteczność lokalnej policji sięgnął po fotopułapki, nadajniki GPS i po prostu uzbroił się w cierpliwość. Ta finalnie opłaciła się i pomogła złapać przestępcę na gorącym uczynku. Okazał się nim... bohater popularnego serialu.



Nowe technologie w gospodarstwie rolnym

Do kradzieży bel sianokiszonki doszło we wsi Marynki na Podlasiu. Dzierżawiący tamtejszy grunt rolnik zauważył utratę balotów z sianokiszonką. Jeszcze z końcem marca bieżącego roku postanowił zainwestować w sprzęt monitorujący. W miejscu kradzieży postawił kamerę z czujnikiem ruchu, a nadajnik GPS umieścił w jednym z balotów. Nie trzeba było długo czekać na zjawienie się złodzieja.



1 kwietnia rolnik na swój smartfon otrzymał powiadomienie o zarejestrowanie ruchu w miejscu składowania sianokiszonki. Mężczyzna wraz z żoną i bratem zatrzymał mężczyznę, który swoim ciągnikiem z przyczepą przewoził jedenaście skradzionych balotów. Twierdził, że paszę wiezie z innej wsi. Na miejsce została wezwana policja, której funkcjonariuszom pokazano nadajnik ukryty w beli.



