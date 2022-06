Rafał Trzaskowski dał się nabrać. Uwierzył, że rozmawiał z Witalijem Kliczko

To nie jednostkowy przypadek..

Trzy dni temu donosiliśmy , że burmistrz Berlina odbyła wideokonferencję z aktorem udającymmera Kijowa, Witalija Kliczkę. Najprawdopodobniej nie był to niewinny żart, a efekt działania rosyjskich służb wywiadowczych, pragnących skompromitować stronę niemiecką lub wyciągnąć od niej jakieś informacje na temat relacji z pogrążoną wojną z Rosją Ukrainą. Jak się okazuje, Franziska Giffey nie była jedyną oszukaną w ten sposób osobą. Wcześniej oszukano innych włodarzy europejskich miast.Radio ZET podało, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przeprowadził rozmowę z kimś, kto tylko za sprawą sztucznej inteligencji deepfake podszywał się pod mera ukraińskiej stolicy. Dowiedzieliśmy się, że ofiarami oszustwa padli również włodarze Budapesztu, Madrytu oraz Wiednia. Według zapewnień prezydenta Warszawy w trakcie rozmowy nie poruszano wrażliwych kwestii, ale o wydarzeniu powiadomiono polskie służby bezpieczeństwa oraz ambasadę Ukrainy.- podał Rafał Trzaskowski.Podobnie jak w rozmowie z burmistrzem Berlina, rozmówca chowający się za stworzoną przez deepfake AI twarzą Witalija Kliczki starał się poruszać niewygodne tematy, które mogłyby pokazać Trzaskowskiego lub Ukraińców w Polsce w złym świetle.Przykład działania technologii deepfake zobaczycie poniżej:Niemcy potrzebowali około piętnastu minut, aby zorientować się, że rzekomy Witalij Kliczko zachowuje się dziwnie i zadaje dziwne pytania. Tutaj schemat wyglądał podobnie, a wideokonferencja została określona jako "nietypowa i budząca podejrzenia". Od razu po jej zakończeniu skontaktowano się z władzami Kijowa, które ze zdumieniem podały, że Witalij Kliczko nie prowadził z nikim żadnej rozmowy za pośrednict3em internetu.Schemat każdej z rozmów z oszustem wyglądał podobnie, bowiem zaproszenia przychodziły z oficjalnego adresu urzędu miasta Kijowa. Oczywiście mogło być tak tylko teoretycznie, a pole nadawcy zostało odpowiednio sfałszowane.- zapewnił Trzaskowski.

"Ta historia zakończy się pozytywnie, wspólnie z merami Berlina, Wiednia, Budapesztu i Madrytu połączymy się z Witalijem Kliczką także po to, żeby zademonstrować solidarność z Ukrainą i pokazać, że razem jesteśmy silni i nie poddamy się prowokacjom"

Czym jest deepfake?

Sztuczna inteligencja potrafi nawet rozbierać ludzi. Oto przykład działania deepnude. | Źródło: mat. własnyDeepfake to - w wielkim skrócie - technologia wykorzystująca sztuczną inteligencję do odtwarzania prawdziwych twarzy na zdjęciach lub filmach, a nawet naśladowania czyjegoś głosu na podstawie wcześniej przesłanych plików wideo, zdjęć oraz próbek audio. Dysponując czyimś wizerunkiem i głosem można stworzyć jego "awatar", który szalenie trudno będzie odróżnić od prawdziwej osoby. Dla niewprawnego oka będzie to niemożliwe.W przypadku plików wideo tworzonych w czasie rzeczywistym czasem niezbędny jest aktor, na którego nakładana jest "maska", ale możliwości silników graficznych pokroju Unreal Engine 5 mogą sprawić, że element ludzki z czasem stanie się zupełnie zbędny.Źródło: Radio ZET