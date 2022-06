Zamówił do Paczkomatu narkotyki. Policjanci już na niego czekali

Niezbyt roztropny sposób wykorzystania Paczkomatów.

21-latek zamówił narkotyki do Paczkomatu

Czasami polska Policja opisuje tak niewiarygodne przypadki oszustw i innego rodzaju przestępstw, że aż trudno w nie uwierzyć. Głównie przytaczamy w tym kontekście kuriozalne przypadki aktywności cyberprzestępców oraz zawierzających im ofiar. Na łamach serwisu Instalki.pl czytaliście już o kochliwej 35-latce, która uznała, że Will Smith przekaże jej fortunę oraz paniach przekazujących oszczędności życia amerykańskim lekarzom wdowcom z Hiszpanii , pracującym na maltańskich platformach wiertniczych. Tym razem mamy dla Was historię o 21-latku, który naprawdę mocno zaufał Paczkomatom.Polacy kochają Paczkomaty i ochoczo z nich korzystają. Niedawno InPost zawarł nawet współpracę z Shopee i zaoferował konsumentom nową opcję ekonomicznej dostawy do swoich automatów paczkowych. Paczkomaty reklamowane są jako wygodny i bezpieczny sposób wysyłania i odbierania przesyłek, z zachowaniem pewnej dozy anonimowości. 21-letni mieszkaniec Sandomierza stwierdził, że z tego tytułu rozsądnym będzie zamówienie sobie do paczkomatu odrobiny środków odurzających.Policja świętokrzyska donosi o zatrzymaniu 15 czerwca bieżącego roku mężczyznę podejrzewanego o posiadanie środków odurzających. 21-latek został ujęty tuż po odebraniu przesyłki z Paczkomatu. Jej zawartość nie była dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości ogromnym zaskoczeniem.