Play daje 100 GB internetu na wakacje. Zobacz, jak odebrać

Grzech nie skorzystać.

100 GB darmowego internetu od Play na wakacje

"Promocyjny pakiet 100 GB możesz wykorzystać na aplikacje mobilne: YouTube, Facebook, Messenger, Instagram, TikTok, Twitch, Pinterest i Vier. Żeby działać prawidłowo, aplikacje mogą korzystać z transferu danych i nieznacznie pomniejszyć Twój pakiet GB. Musisz mieć min. 1 grosz na koncie, aby włączyć pakiet. Pakiet jest ważny do 30 września"

Dziś ostatni dzień szkoły, a to oznacza początek wakacji dla milionów uczniów szkół podstawowych i liceuów w całej Polsce. Wkrótce do reprezentantów młodszej młodzieży dołączą również studenci. Każdemu bez wyjątku w trakcie przerwy od edukacji przyda się pokaźna paczka danych mobilnych, aby swobodnie surfować po sieci. Aż 100 GB oferuje za darmo Play, ale jest drobny haczyk. aplikacji mobilnej Play można aktywować nowy, darmowy pakiet danych, ważny do 30 września bieżącego roku. Aby go włączyć, należy przejść do zakładki Pakiety -> Internet -> Jednorazowe. Oczywiście da się to zrobić tylko raz.Na czym polega haczyk? Darmowy transfer jest do wykorzystania tylko w obrębie wybranych aplikacji. Na szczęście tych, które zużywają naprawdę sporo danych, więc każdemu bez wyjątku się przyda.- czytamy.