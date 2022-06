Rosyjscy influencerzy pod ścianą. Banki wprowadzają drakońskie opłaty za przelewy

Coraz trudniejsza sytuacja w Rosji.

Rosyjski Tinkoff zadaje cios w Rosjanom

Также с 16 июня появится комиссия за входящие SWIFT-переводы в долларах, евро и фунтах. Ее размер составит 3% от суммы перевода, но не менее 200 у. е. и не более суммы перевода. — Тинькофф (@tinkoff_bank) June 16, 2022

Здравствуйте. Да, такие условия. Надеемся на понимание. — Тинькофф (@tinkoff_bank) June 16, 2022

"Minimalna kwota dla przelewów SWIFT wyniesie od teraz 20 000 dolarów"

"Jesteśmy zmuszeni wprowadzić tymczasowe ograniczenia ze względu na zwiększoną liczbę czeków od zachodnich partnerów oraz mniejszy wolumen płatności przetwarzanych dla klientów rosyjskich banków".

Politycy rosyjscy robią dobrą minę do złej gry

Kiedy wydawało się, że rosyjscy influencerzy za pomocą usług VPN przechytrzyli wszystkie media społecznościowe, które zablokowały im dostęp do zarabiania, przeciwko Rosjanom obróciły się... rosyjskie banki. TCS Group Holding, operator popularnego banku Tinkoff, jako pierwszy ogłosił drakońskie opłaty za przelewy SWIFT przychodzące w dolarach, euro i funtach szterlingach. Wprowadził do tego absurdalnie wysokie minimum dla przelewów wychodzących.Mające już mocno ograniczone zasoby gotówki w twardej walucie, rosyjskie banki mają niewiele możliwości inwestowania w waluty obce ze względu na kontrolę kapitału w Rosji i ryzyko zamrożenia funduszy za granicą w wyniku zachodnich sankcji. Właśnie to wszystko skłania niektóre podmiot do wprowadzenia zupełnie nowych opłat. Te w banku Tinkoff są wyjątkowo wysokie.W czwartek Tinkoff wprowadził dla swoich klientów w Rosji opłatę w wysokości 3% od każdego przychodzącego przelewu SWIFT w wymienionych wyżej walutach. Co szalenie istotne, opłata ta nie może być mniejsza niż... 200 dolarów, do stanowi równowartość ok. 893 złotych. To gigantyczny problem dla rosyjskich influencerów, którzy najczęściej otrzymywali przelewy z YouTube i Twitcha w euro lub dolarach, ale też każdego, kto otrzymywał pieniądze przelewami z zagranicy.Internauci na Telegramie i zablokowanym w Rosji Twitterze (ponownie: magia VPN) byli zdumieni wysokością opłat, dopytując, czy nie nastąpiła pomyłka. W końcu, jeżeli ktoś miałby otrzymać przelew przychodzący na kwotę 199 dolarów, zapłaciłby zań więcej, niż dostał w ramach transferu. "Witamy. Tak, takie są warunki. Prosimy o zrozumienie" - odparli przedstawiciele banku.- przekazał Tinkoff na swoim kanale w serwisie Telegram Zmiany weszły w życie w trybie natychmiastowym w czwartek 23 czerwca.Bank centralny Rosji poinformował we wtorek, że opłaty za obsługę rachunków bankowych w walutach obcych, wprowadzone przez niektóre rosyjskie banki, są niedopuszczalne. Jak widać prywatne banki mają zamiar bronić swoich interesów za wszelką cenę. W innym razie, grozi im upadek.Źródło: Tinkoff, Reuters