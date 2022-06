Shopee i InPost nawiązały współpracę. Odbierz swój kupon rabatowy

Milowy krok dla Shopee.

InPost i Shopee nawiązały współpracę

"Dostawy do naszych Paczkomatów są najczęściej wybieraną formą dostawy przez klientów e-commerce w Polsce. Cieszymy się, że do tego grona dołaczają klienci Shopee. Paczkomaty zwiększyły wydajność usług logistycznych, a o ich sukcesie zadecydowała też szybkość dostaw - aż 98% przesyłek dostarczanych jest już następnego dnia po nadaniu! Wierzymy, że gwarantowana jakość dostaw InPost będzie wyjątkową ofertą dla naszych wspólnych odbiorców"

"W Shopee dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym użytkownikom wygodne i bezproblemowe zakupy. Cieszę się, że możemy zacieśnić naszą współpracę z InPostem, który jest wiodącym na polskim rynku dostawcą usług logistycznych i naszym zaufanym partnerem od początku działalności w Polsce. Dzięki temu będziemy mogli sprostać rosnącym potrzebom naszych użytkowników. Oznacza to zapewnienie kupującym niezawodnych opcji przesyłki za darmo lub w przystępnych cenach, a także pomoc sprzedawcom w szybkiej i skutecznej wysyłce. Cieszymy się na jeszcze bliższą współpracę z InPostem przy kolejnych inicjatywach i wspólne wprowadzanie innowacji, które zapewnią naszym użytkownikom jeszcze większą wygodę i wyższą jakość usług"

Popularność platformy zakupowej Shopee w Polsce rośnie. Nie ma się co dziwić. Jest to zasługa zarówno dość agresywnej kampanii reklamowej, interesującej oferty oraz tego, że cała masa towarów wysyłana jest za darmo, z Polski, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat przez kupującego. W ramach współpracy nawiązanej pomiędzy InPost i Shopee od teraz zakupy z Shopee odbierzesz w Paczkomacie InPost lub z rąk kuriera tej firmy.InPost oraz obecna w Polsce od września 2021 roku platforma Shopee nawiązały współpracę. Dla Shopee jej zawarcie jest niezmiernie ważne z punktu widzenia zwiększania satysfakcji konsumentów z zakupów. Polacy pokochali Paczkomaty i bardzo chętnie zamawiają towary właśnie tam. Ba, dostępność tej formy wysyłki może być kluczowa dla złożenia zamówienia w danym sklepie.– mówi Dagmara Brzezińska, wiceprezes zarządu InPost ds. sprzedaży.Nowością wprowadzoną przez InPost ekskluzywnie dla klientów Shopee jest ekonomiczna dostawa. To propozycja dla osób, które chcą zapłacić odrobinę mniej za dostawę, jednocześnie godząc się na nieco wydłużony czas jej realizacji.– deklaruje Ian Ho, Head of Shopee Poland.Nowi użytkownicy Shopee, którzy wybiorą dostawę przez InPost mogą skorzystać z vouchera obniżającego cenę zamówienia o 15 złotych. Po potwierdzeniu otrzymania przesyłki dostaną również dodatkowo 500 Monet Shopee na konto użytkownika.Źródło: InPost