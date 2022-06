Avans wysłał towar mimo błędu cenowego. Teraz wzywa do dopłat i straszy pozwami

Dziwna postawa znanego sklepu.

Błąd cenowy w sklepie Avans - mikrofale HISENSE za 34 złotych

Sklepom internetowym nierzadko zdarzają się tak zwane błędy cenowe, przez które wystawiają na sprzedaż towar po mocno zaniżonej wartości. Sprytni internauci traktują takie błędy jako wymarzone promocje i błyskawicznie wykupują przeceniony towar w nadziei na to, że zostanie on wysłany, a sklep przymknie oko na swoje potknięcie. Zamówienia tego typu często są anulowane, co następuje w zgodzie z polskim prawem. Co jednak w przypadku, gdy sklep zamówienia nie anuluje, towar wysyła, a potem... straszy prawnikami?10 czerwca bieżącego roku sklep internetowy Avans wystawił na sprzedaż kuchenki mikrofalowe HISENSE H20MOBS3H w cenie 34 złotych. Ich nominalna cena wynosi 330 złotych, więc mówimy tu o 89-procentowym rabacie. Błyskawicznie zareagowali na to użytkownicy agregującego promocje i wyprzedaże serwisu Pepper.pl i w trymiga wykupili cały sprzęt. To się nie mogło udać? A jednak.