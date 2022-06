CEO i COO właściciela Pornhub zrezygnowali ze stanowisk. Afera z nieletnimi w tle

Podobno chodzi o filmy z nieletnimi.

Raport na temat Pornhub katalizatorem zmian?

Pornhub twierdzi, że zmiany są długo planowane

O serwisie Pornhub słyszało zapewne większość Waszych kolegów, ale na pewno nie każdy z nich wie, że jego właścicielem jest prywatna kanadyjska firma, założona w 2004 roku. Variety doniosło dziś o gigantycznej zmianie, jaka dokonała się w niej w związku z opublikowany przez The New Yorker 20 czerwca 2022 roku raportem, dotyczącym karygodnych niedociągnięć w systemie moderacji treści na Pornhubie. Ze swoich stanowisk ustąpili właśnie CEO (prezes zarządu) Feras Antoon oraz COO (dyrektor operacyjny) David Tasillo.Serwis Pornhub od dawna był krytykowany za udostępnianie filmów z nieletnimi kobietami, ofiarami napaści na tle seksualnym i dorosłych, którzy nie wyrażali zgody na publikację materiałów z ich udziałem. Polityka firmy mająca na celu ochronę przed tymi praktykami była fikcją. Pisaliśmy o tym dokładnie rok temu, 22 czerwca 2021 roku. Wtedy to przeciwko Pornhub złożono pozew zbiorowy, w którym kobiety reprezentował prawnik Michael Bowe.Kilka miesięcy temu The Verge zwróciło uwagę na interesujący problem, kiedy to były moderator Pornhub opisał swoje doświadczenia związane z usuwaniem filmów łamiących regulamin, które błyskawicznie po usunięciu pojawiały się na nowo. Syzyfowa praca moderatorów była praktycznie rzecz biorąc bezcelowa.W grudniu 2020 roku Pornhub usunął większość z 13,5 miliona filmów (ok. 8,8 miliona) w konsekwencji tekstu opublikowanego 4 grudnia 2020 roku na łamach New York Times. Nicholas Kristof opisywał w nim historie kobiet (także nieletnich), z udziałem których filmy umieszczano w serwisie bez ich zgody.Rzecznik firmy MindGeek powiedział w rozmowie z Variety, że zmiany planowano jeszcze z początkiem bieżącego roku i nie mają one żadnego związku z opublikowanym niedawno raportem. Zapewnił również o tym, że Antoon i Tassillo pozostaną udziałowcami firmy i że MindGeek obecnie poszukuje ich zastępców.Źródło: Variety