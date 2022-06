Youtuber stworzył Teslę z napędem odrzutowym (wideo)

Dzieło Warped Perception.

Tesla Model S z trzema silnikami odrzutowymi

Samochody Tesla są zbyt wolne, cechują się słabym przyspieszeniem i brakuje im mocy... nie powiedział nikt nigdy. Tesla Model S Plaid przyspiesza od 0 do 100 kilometrów na godzinę w mniej więcej dwie sekundy, co nie znaczy oczywiście, że nie można jej uczynić jeszcze szybszym autem. Co byście powiedzieli na to, aby do najszybszego sedana na świecie dorzucić silnik odrzutowy... albo trzy? Jeden z youtuberów postanowił to zrobić.Youtuber prowadzący kanał Warped Perception zamontował trzy silniki odrzutowe do swojej Tesli Model S. Wewnątrz samochodu umieścił system sterowania przepustnicami przypominający ten z samolotów. Oczywiście musiał także dorzucić pojemnik na paliwo - Tesla Model S to w końcu samochód elektryczny.Do stworzenia autorskiej konstrukcji mężczyzna wykorzystał ponad 200 części - w zdecydowanej większości jego własnej produkcji. Łącznie z projektowaniem i stworzeniem odpowiedniego oprogramowania do sterowania silnikami z wnętrza pojazdu projekt zajął 42 dni.Po zakończeniu budowy youtuber jak gdyby nigdy nic po prostu wyjechał na amerykańskie drogi, aby przetestować silniki w akcji. Wiecie chyba doskonale co by się stało, gdyby takie "dzieło" zobaczyli polscy policjanci. Cóż, w Stanach Zjednoczonych jest zupełnie inaczej - samochód budził raczej zainteresowanie.Nie zabrakło pomiarów tego, jak silniki odrzutowe wpłynęły na poprawę osiągów auta. Youtuber przyznał, że na samym silniku elektrycznym od 0 do 60 mil na godzinę (ok. 96 km/h) jego Tesla Model S przyspieszała w idealnych warunkach w ok. 2,4 sekundy. Podczas nagrań nie udało mu się zejść poniżej 4,38 sekundy ze względu na kiepskie warunki pogodowe. Z włączonymi silnikami odrzutowymi czas wyniósł zaledwie 3,32 sekundy.Źródło: YouTube