Laser światłowodowy w akcji na efektownych nagraniach

Hipnotyzujące.



Lasery światłowodowe to fascynujące urządzenia wykorzystywane m.in do grawerowania lub przecinania. W sieci nie brakuje filmów prezentujących ich działanie, jednakże wciąż wiele osób nie jest świadomych ich istnienia. Lasery światłowodowe w akcji wyglądają jak sprzęt wyjęty żywcem z filmów science fiction. Dlaczego? Zaraz się o tym przekonasz.



Laser światłowodowy - co to takiego?

Lasery fiber (inaczej: światłowodowe) to niezwykle wydajne urządzenia do wycinania i grawerowana. Wykorzystują one aktywne włókno optyczne, w którym generowane jest promieniowanie. Zbudowane są z trzech warstw, z których każda w specyficzny sposób załamuje światło. Rdzeń centralny stworzony jest z materiału wysokim współczynniku załamania światła, którego wierzchnia część pełni funkcję światłowodu. Element czynny domieszkuje się jonami erbu, iterbu i neodymu. Funkcję zwierciadła pełni siatka dyfrakcyjna wieńcząca włókno. Część środkowa inicjuje pracę lasera i gwarantuje optymalną transmisję energii.







Światło wychodzi z włókna i wchodzi w wolną przestrzeń, tnąc materiał. Ilość ciepła wytwarzanego w procesie jest minimalna, co czyni z laserów światłowodowych rozwiązania szalenie efektywne. Wycinarki laserowe są też szybkie, precyzyjne i praktycznie bezawaryjne przez brak luster i zwierciadeł znanych z mniej ekologicznych laserów CO2.







Światłowodowe prowadzenie wiązki eliminuje konieczność stosowania skomplikowanych układów regulacji drogi wiązki. W porównaniu do źródeł CO2 lasery fiber cechują się 3-krotnie niższym poborem energii i prędkościami cięcia nawet ponad 20 metrów na minutę.







Źródło: internet