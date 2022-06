Google zbankrutowało w Rosji. Jest oficjalny komunikat

Stało się.

Google zbankrutowało w Rosji

"Google Rosja złożyło wniosek o upadłość"

"zajęcie przez władze rosyjskie konta bankowego Google Russia uniemożliwiło funkcjonowanie biura firmy w Rosji, w tym zatrudnianie i płacenie pracownikom z tego kraju oraz płacenie dostawcom i sprzedawcom oraz wypełnianie innych zobowiązań finansowych."

Mniej więcej w połowie maja donosiliśmy o tym, że Google miało złożyć wniosek o upadłość w Rosji . Ostatecznie stało się to 16 czerwca bieżącego roku, o czym poinformowała rosyjska agencja Interfax. Doniesienia te potwierdzili przedstawiciele Google w oświadczeniu wydanym prasie w piątek, 17 czerwca.Lokalna spółka zależna Google w Rosji złożyła wniosek o upadłość, ponieważ środki przejęte przez Moskwę wobec amerykańskiej firmy uniemożliwiły prowadzenie działalności gospodarczej, poinformowała w piątek firma. Niezbędne dokumenty złożono do Moskiewskiego Sądu Arbitrażowego 16 czerwca.- przekazał rzecznik Google w oświadczeniu, dodając, żeJednocześnie Google potwierdziło nasze wcześniejsze doniesienia o tym, że utrzyma swoje darmowe usługi w Rosji. Mieszkańcy tego kraju nadal będą mogli korzystać z wyszukiwarki, YouTube, Gmaila, Map Google oraz sklepu z aplikacjami Google Play. Oczywiście będzie się to działo tak długo, na ile pozwoli rosyjski rząd.Google to jedna z wielu zachodnich firm technologicznych, które wycofały się z Rosji lub ograniczyły tam swoją działalność. Stało się tak częściowo z powodu zachodnich sankcji, a częściowo z powodu presji ze strony rządu ukraińskiego.Źródło: Politico, Interfax