Elon Musk pozwany o 258 miliardów dolarów. Chodzi Dogecoina i piramidę finansową

Poważne oskarżenia.

Elon Musk pozwany za Dogecoina

Elon Musk nie komentuje sprawy

Elon Musk, CEO m.in. Tesla i SpaceX, nie ma ostatnio lekkiego życia. Nie dość, że pracownicy SpaceX się go wstydzą i pragną odciąć firmę od prywatnego wizerunku ekscentrycznego miliardera, to Muskowi wytoczono właśnie pozew na rekordową kwotę 258 miliardów (!) dolarów. Keith Johnson pozwał Elona Muska, oskarżając go o prowadzenie piramidy finansowej, wspierającej kryptowaluty.W skardze złożonej w sądzie federalnym na Manhattanie powód Keith Johnson oskarżył Elona Muska, a także należące do niego firmy Tesla oraz SpaceX o reklamowanie kryptowaluty o nazwie Dogecoin oraz sztuczne zawyżanie i zaniżanie jej ceny, w zależności od interesów oskarżonych.– wskazano w skardze.W sieci nie brakuje osób popierających skargę. Sami niejednokrotnie pisaliśmy, że Elon Musk gra na nastrojach społecznych związanych z kryptowalutą jedynie po to, aby sprzedawać swoje aktywa "w górce" i kupować je później "w dołku". Podobnie Elon Musk rozgrywał z resztą kurs innych kryptowalut, w tym Ethereum i w mniejszym stopniu Bitcoina.Skarga zawiera m.in. komentarze Warrena Buffetta, Billa Gatesa i innych osobistości świata finansów oraz technologii kwestionujących wartość kryptowaluty.Tesla, SpaceX i prawnik Muska nie odpowiedzieli od razu na prośby o komentarz. Prawnik powoda nie odpowiedział z koleina prośby o komentarz na temat tego, jakie konkretne dowody ma jego klient, na to, że Dogecoin jest bezwartościowy, a oskarżeni prowadzili piramidę finansową.Johnson domaga się odszkodowania w wysokości. Chce tym samym potrojenia kwoty 86 miliardów dolarów, odpowiadającej spadkowi wartości rynkowej Dogecoina od maja 2021 roku. Chce również uniemożliwić Muskowi i jego firmom promowanie Dogecoina oraz domaga się, by sąd ogłosił, że handel Dogecoinem jest hazardem zgodnie z prawem federalnym i stanowym.Źródło: Reuters