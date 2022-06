InPost od teraz pozwala zwrócić opakowanie do Paczkomatu. Jak to zrobić?

Poznaj InPost EkoBox.

EkoBox InPost - co to takiego?

"Miliony kartonowych opakowań, po dokonanych zakupach internetowych trafiają na śmietnik. Dzięki ponownemu wykorzystaniu EkoBox, wspólnie ograniczymy ilość wyrzucanych kartonów nawet kilkukrotnie, a tym samym znacznie zmniejszymy ilość odpadów!"

EkoBox InPost - jak skorzystać?

Zapowiedziana jeszcze w grudniu ubiegłego roku przez InPost usługa nareszcie wchodzi w życie. Testy prowadzone od mniej więcej 6 miesięcy przebiegły pomyślnie, w związku z czym osoby korzystające z Paczkomatów będą mogły poczuć, że są jeszcze bardziej eko. EkoBox InPost to zielona rewolucja związana z wykorzystywaniem wielorazowych kartonowych opakowań.EkoBox InPost to koncept ekologicznych opakowań wielokrotnego użytku i jak twierdzi InPost pierwszy w Polsce system wtórnego obiegu opakowań dla sklepów internetowych. Jak to działa? W skrócie: kupujesz produkt online, odbierasz paczkę, odpakowujesz ją obok Paczkomatu, a opakowanie EkoBox wsadzasz z powrotem do Paczkomatu, aby mogło zostać ponownie wykorzystane. InPost zachęca do udziału w inicjatywie rabatami.- czytamy w komunikacie prasowym.Wbrew pozorom nie wystarczy jedynie zlecić zamówienia z dostawą do paczkomatu. Najpierw w sklepie internetowym powinno się w koszyku wybrać metodę dostawy Paczkomaty + EkoBox InPost, dzięki czemu zamówienie zostanie umieszczone w specjalnym opakowaniu. Po odebraniu i rozpakowaniu przesyłki EkoBox należy złożyć według instrukcji i włożyć do skrytki w Paczkomacie. Całą resztą zajmuje się InPost.